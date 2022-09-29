«Барракас Сентраль»
Дебютант элитного дивизиона после 21 проведенного тура разместился с 27 набранными очками на 19 строке в турнирке, уступая три очка 10-й позиции.
«Барракас Сентраль» за всю турнирную дистанцию смог разжиться семью викториями, шесть раз он еще сыграл вничью и потерпел восемь поражений.
В отрезке последних девяти поединках чемпионата «красно-белые» неизменно чередовали домашние выигрыши с гостевыми фиаско или ничьими.
В прошлом туре коллектив прервал беспроигрышную серию в три матча поражением от «Велес Сарсфилда» (0:1).
«Химнасия Ла-Плата»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает, в целом, успешно. «Химнасия Ла-Плата» занимает пятое место, набрав 36 очков в 21 матче.
Вот только «Химнасия Ла-Плата» бледновато выглядит в атаке. В 19 матчах команда забила всего 21 раз.
В последних четырех поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины, клуб потерпел три поражения при одной победе.
Этот регресс коллектива, который еще два тура назад был лидером, подтверждает только две победы в последних семи матчах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70.
Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,20.