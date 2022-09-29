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    Поднимется ли «Химнасия Ла-Плата» с 5 места?

    «Барракас Сентраль» — «Химнасия Ла-Плата». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, чемпионат Аргентины, 29 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барракас Сентраль» — «Химнасия Ла-Плата»
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    «Химнасия Ла-Плата» идет на пятом месте
    «Барракас Сентраль» сыграет на своем поле с «Химнасией Ла-Плата» в рамках 22-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 21:30 мск. «Барракас Сентраль» — «Химнасия Ла-Плата»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 29 Сентября 2022 года
    Барракас Сентраль
  • Буэнос-Айрес
    •  Барракас Сентраль 21:30 Химнасия и Эсгрима Химнасия и Эсгрима
  • Аргентина. Примера
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    «Барракас Сентраль»

    Дебютант элитного дивизиона после 21 проведенного тура разместился с 27 набранными очками на 19 строке в турнирке, уступая три очка 10-й позиции.

    «Барракас Сентраль» за всю турнирную дистанцию смог разжиться семью викториями, шесть раз он еще сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

    В отрезке последних девяти поединках чемпионата «красно-белые» неизменно чередовали домашние выигрыши с гостевыми фиаско или ничьими.

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    В прошлом туре коллектив прервал беспроигрышную серию в три матча поражением от «Велес Сарсфилда» (0:1).

    «Химнасия Ла-Плата»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает, в целом, успешно. «Химнасия Ла-Плата» занимает пятое место, набрав 36 очков в 21 матче.

    Вот только «Химнасия Ла-Плата» бледновато выглядит в атаке. В 19 матчах команда забила всего 21 раз.

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  • 26/09/2022

    • В последних четырех поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины, клуб потерпел три поражения при одной победе.

    Этот регресс коллектива, который еще два тура назад был лидером, подтверждает только две победы в последних семи матчах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,70.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,20.

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    «Барракас Сентраль» — «Химнасия Ла-Плата»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Химнасия Ла-Плата» с 5 места?
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