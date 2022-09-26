Сан-Марино
Сборная Сан-Марино — слабейшая команда на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу, да и ту в товарищеской встрече и очень давно.
В прошлом розыгрыше Лиги Наций «сиятельные» совершили настоящий подвиг, набрав два очка в четырех играх, расписав по разу мировые с Лихтенштейном и Гибралтаром, но забить так и не смогли за весь турнир.
Коэффициенты матча Сан-Марино — Эстония
В квалификацию к предстоящему чемпионату мира сан-маринцы ожидаемо проиграли во всех десяти проведенных поединках, забив в них один гол при 46 пропущенных.
В этом турнире Лиги наций Сан-Марино проиграла все три поединка без забитых мячей с общим счетом 0:5.
Эстония
Гости этого матча провели три игры в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и смогли переиграть всех своих соперников.
Главная задача перед швейцарским специалистом Томасом Хеберли очень проста: в Лиге наций поднять Эстонию из Лиги D в Лигу С, так как в прошлом году они именно сюда и опустились из-за своих плохих результатов.
Команда уже обеспечила себе путевку в дивизион C Лиги наций, ведь ее главный преследователь может лишь догнать ее по очкам, но не обойти.
Примечательно, что в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи против Сейшел коллектив ничьей 0:0 прервал свою серию поражений из 20 поединков.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.
Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 4,50.
Наши прогноз и ставка — Эстония будет выигрывать после 30 минут игры за 2,30.