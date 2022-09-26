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    Как Эстония попрощается с низшим дивизионом Лиги наций?

    Сан-Марино — Эстония. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Лига наций, 26 сентября 2022 года

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    Эстония уже вышла в третий дивизиона Лиги наций
    Матч 6-го тура Лиги наций А между Сан-Марино и Эстонией состоится 26 сентября в Скопье. Начало в 21:45 по мск. Сан-Марино — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 26 Сентября 2022 года
    Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 21:45 Эстония Эстония
  • Таллин
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    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино — слабейшая команда на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу, да и ту в товарищеской встрече и очень давно.

    В прошлом розыгрыше Лиги Наций «сиятельные» совершили настоящий подвиг, набрав два очка в четырех играх, расписав по разу мировые с Лихтенштейном и Гибралтаром, но забить так и не смогли за весь турнир.

    Коэффициенты матча Сан-Марино — Эстония

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    В квалификацию к предстоящему чемпионату мира сан-маринцы ожидаемо проиграли во всех десяти проведенных поединках, забив в них один гол при 46 пропущенных.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В этом турнире Лиги наций Сан-Марино проиграла все три поединка без забитых мячей с общим счетом 0:5.

    Эстония

    Гости этого матча провели три игры в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и смогли переиграть всех своих соперников.

    Главная задача перед швейцарским специалистом Томасом Хеберли очень проста: в Лиге наций поднять Эстонию из Лиги D в Лигу С, так как в прошлом году они именно сюда и опустились из-за своих плохих результатов.

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    • Команда уже обеспечила себе путевку в дивизион C Лиги наций, ведь ее главный преследователь может лишь догнать ее по очкам, но не обойти.

    Примечательно, что в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи против Сейшел коллектив ничьей 0:0 прервал свою серию поражений из 20 поединков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 4,50.

    Наши прогноз и ставка — Эстония будет выигрывать после 30 минут игры за 2,30.

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    Сан-Марино — Эстония: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на футбол. Как Эстония попрощается с низшим дивизионом Лиги наций?
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