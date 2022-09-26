Матч 6-го тура Лиги наций А между Сан-Марино и Эстонией состоится 26 сентября в Скопье. Начало в 21:45 по мск. Сан-Марино — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино — слабейшая команда на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу, да и ту в товарищеской встрече и очень давно.

В прошлом розыгрыше Лиги Наций «сиятельные» совершили настоящий подвиг, набрав два очка в четырех играх, расписав по разу мировые с Лихтенштейном и Гибралтаром, но забить так и не смогли за весь турнир.

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В квалификацию к предстоящему чемпионату мира сан-маринцы ожидаемо проиграли во всех десяти проведенных поединках, забив в них один гол при 46 пропущенных.

Все прогнозы на Лигу наций

В этом турнире Лиги наций Сан-Марино проиграла все три поединка без забитых мячей с общим счетом 0:5.

Эстония

Гости этого матча провели три игры в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и смогли переиграть всех своих соперников.

Главная задача перед швейцарским специалистом Томасом Хеберли очень проста: в Лиге наций поднять Эстонию из Лиги D в Лигу С, так как в прошлом году они именно сюда и опустились из-за своих плохих результатов.

Команда уже обеспечила себе путевку в дивизион C Лиги наций, ведь ее главный преследователь может лишь догнать ее по очкам, но не обойти.

Примечательно, что в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи против Сейшел коллектив ничьей 0:0 прервал свою серию поражений из 20 поединков.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 4,50.

Наши прогноз и ставка — Эстония будет выигрывать после 30 минут игры за 2,30.