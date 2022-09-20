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    «Шанхай СИПГ» додавит оппонента

    «Хэнань Цзянье» — «Шанхай СИПГ». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Китая, 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хэнань Цзянье» — «Шанхай СИПГ»
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    Иван Леко
    «Хэнань Цзянье» сыграет на своем поле с «Шанхай СИПГ» в рамках 16-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 14:30 мск. «Хэнань Цзянье» — «Шанхай СИПГ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 20 Сентября 2022 года
    Хэнань Сонгшан Лонгмен
  • Китай. Суперлига
    •  Хэнань Сонгшан Лонгмен 14:30 Шанхай Порт Шанхай Порт
  • Китай. Суперлига
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    «Хэнань Цзянье»

    «Хэнань Цзянье» в нынешнем сезоне выступает неплохо. Сейчас команда находится на 5 месте в турнирной таблице.

    Причем главной проблемой команды является оборона. В 16 матчах пропущено уже 17 мяча.

    В последнем домашнем матче команда осталась без очковых приобретений. «Хэнань Цзянье» минимально уступил «Тяньцзинь Тайгер».

    Все прогнозы на футбол

    «Хэнань Цзянье» традиционно неудачно противостоит шанхайцам. Последняя виктория датирована еще 2016 годом.

    «Шанхай СИПГ»

    Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. Для столь амбициозного клуба 9 место — явная неудача.

    «Шанхай СИПГ» ужасающе выглядит в плане реализации. В 15 поединках игроки команды забили лишь 15 раз.

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    • В минувшем туре чемпионата Китая команда потеряла очки. «Шанхай СИПГ» на выезде не смог одолеть «Цанчжоу» (0:0).

    В этом поединке «Шанхай СИПГ» мотивирован добыть три очка. Нужно срочно подниматься повыше в таблице.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шанхай СИПГ» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Хэнань Цзянье» — за 5.75.

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    «Хэнань Цзянье» имеет проблемы в обороне.

    «Шанхай СИПГ» намерен улучшить реализацию и подняться в группу лидеров.

    Шанхайцы традиционно успешно играют с «Хэнань Цзянье». Наши прогноз и ставка — Победа «Шанхай СИПГ» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Хэнань Цзянье» — «Шанхай СИПГ»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. «Шанхай СИПГ» додавит оппонента
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