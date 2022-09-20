«Хэнань Цзянье» сыграет на своем поле с «Шанхай СИПГ» в рамках 16-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 14:30 мск. «Хэнань Цзянье» — «Шанхай СИПГ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хэнань Цзянье»

«Хэнань Цзянье» в нынешнем сезоне выступает неплохо. Сейчас команда находится на 5 месте в турнирной таблице.

Причем главной проблемой команды является оборона. В 16 матчах пропущено уже 17 мяча.

В последнем домашнем матче команда осталась без очковых приобретений. «Хэнань Цзянье» минимально уступил «Тяньцзинь Тайгер».

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«Хэнань Цзянье» традиционно неудачно противостоит шанхайцам. Последняя виктория датирована еще 2016 годом.

«Шанхай СИПГ»

Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. Для столь амбициозного клуба 9 место — явная неудача.

«Шанхай СИПГ» ужасающе выглядит в плане реализации. В 15 поединках игроки команды забили лишь 15 раз.

В минувшем туре чемпионата Китая команда потеряла очки. «Шанхай СИПГ» на выезде не смог одолеть «Цанчжоу» (0:0).

В этом поединке «Шанхай СИПГ» мотивирован добыть три очка. Нужно срочно подниматься повыше в таблице.

Прогноз и ставка

На победу «Шанхай СИПГ» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Хэнань Цзянье» — за 5.75.

«Хэнань Цзянье» имеет проблемы в обороне.

«Шанхай СИПГ» намерен улучшить реализацию и подняться в группу лидеров .

Шанхайцы традиционно успешно играют с «Хэнань Цзянье». Наши прогноз и ставка — Победа «Шанхай СИПГ» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.