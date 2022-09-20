«Бока Хуниорс» сыграет на своем поле с «Ураканом» в рамках 20-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 01:00 мск. «Бока Хуниорс» — «Уракан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» после 19 туров идет на третьем месте, имея в активе 35 баллов, и от лидера отстает на один пункт, так что еще имеет шансы добыть высшие награды.

В данном первенстве «генуэзцы» смогли выиграть 11 встреч из 19 проведенных, два раза сыграли вничью и потерпели шесть неудач, разница мячей составляет 25:22.

Вот уже как девять туров коллектив не знает горечи поражений, выиграв за это время семь поединков и два закончив вничью.

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Более того, в пяти последних матчах команда только выигрывала, где каждая победа была одержана с минимальной разницей (1:0 или 2:1).

«Уракан»

С 33 зачетными пунктами «Уракан» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице аргентинского первенства, отставая на три балла от лидера.

У команды только два фиаско за 19 проведенных встреч при восьми победных результатах и девяти мировых исходах, разница мячей составляет 23:14.

«Круглые» свели вничью две последние игры, разойдясь мировой со счетом 1:1 с «Тигре» на выезде и «Барракас Сентраль» дома.

В последних восьми поединках коллектив не знает поражений при четырех победах и четырех ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.