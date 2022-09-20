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    Одолеет ли «Бока Хуниорс» «Уракан»?

    «Бока Хуниорс» — «Уракан». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Аргентины, 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Уракан»
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    «Бока Хуниорс» идет на третьем месте
    «Бока Хуниорс» сыграет на своем поле с «Ураканом» в рамках 20-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 01:00 мск. «Бока Хуниорс» — «Уракан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 20 Сентября 2022 года
    Бока Хуниорс
  • Буэнос-Айрес
    •  Бока Хуниорс 01:00 Уракан Уракан
  • Буэнос-Айрес
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    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» после 19 туров идет на третьем месте, имея в активе 35 баллов, и от лидера отстает на один пункт, так что еще имеет шансы добыть высшие награды.

    В данном первенстве «генуэзцы» смогли выиграть 11 встреч из 19 проведенных, два раза сыграли вничью и потерпели шесть неудач, разница мячей составляет 25:22.

    Вот уже как девять туров коллектив не знает горечи поражений, выиграв за это время семь поединков и два закончив вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Более того, в пяти последних матчах команда только выигрывала, где каждая победа была одержана с минимальной разницей (1:0 или 2:1).

    «Уракан»

    С 33 зачетными пунктами «Уракан» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице аргентинского первенства, отставая на три балла от лидера.

    У команды только два фиаско за 19 проведенных встреч при восьми победных результатах и девяти мировых исходах, разница мячей составляет 23:14.

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    • «Круглые» свели вничью две последние игры, разойдясь мировой со счетом 1:1 с «Тигре» на выезде и «Барракас Сентраль» дома.

    В последних восьми поединках коллектив не знает поражений при четырех победах и четырех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    «Бока Хуниорс» — «Уракан»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Бока Хуниорс» «Уракан»?
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