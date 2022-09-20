«Бока Хуниорс»
«Бока Хуниорс» после 19 туров идет на третьем месте, имея в активе 35 баллов, и от лидера отстает на один пункт, так что еще имеет шансы добыть высшие награды.
В данном первенстве «генуэзцы» смогли выиграть 11 встреч из 19 проведенных, два раза сыграли вничью и потерпели шесть неудач, разница мячей составляет 25:22.
Вот уже как девять туров коллектив не знает горечи поражений, выиграв за это время семь поединков и два закончив вничью.
Более того, в пяти последних матчах команда только выигрывала, где каждая победа была одержана с минимальной разницей (1:0 или 2:1).
«Уракан»
С 33 зачетными пунктами «Уракан» расположился на четвертой позиции в турнирной таблице аргентинского первенства, отставая на три балла от лидера.
У команды только два фиаско за 19 проведенных встреч при восьми победных результатах и девяти мировых исходах, разница мячей составляет 23:14.
«Круглые» свели вничью две последние игры, разойдясь мировой со счетом 1:1 с «Тигре» на выезде и «Барракас Сентраль» дома.
В последних восьми поединках коллектив не знает поражений при четырех победах и четырех ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.