«Атлетико Гойяненсе» сыграет на своем поле с «Интернасьоналем» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 02:00 мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Интернасьональ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Гойяненсе»

«Атлетико Гойяненсе» сейчас твердо стоит на вылет. Команда находится на предпоследнем 19 месте в таблице.

В минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Выездное поражение от «Коритибы» (2:0) вышло полностью справедливым.

«Атлетико Гойяненсе» никак не может выбраться из психологической ямы. Три поражения к ряду в последних матчах говорят о серьезных проблемах в команде.

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«Атлетико Гойяненсе» наверняка постарается добыть хотя бы балл. В свете борьбы за выживание каждый пункт становится на вес золота.

«Интернасьональ»

Эта команда в нынешнем сезоне верна себе. Клуб из Порту Алегре сейчас второй, и отстает от лидера на 8 очков.

«Интернасьональ» неплохо выглядит в атаке. В 26 матчах команда забила 41 мяч — больше только у лидера «Палмейраса».

А вот в предыдущем туре «Интернасьональ» порадовал своих болельщиков результатом. Дома команда минимально обыграла «Куябу».

В этом поединке «Интернасьональ» наверняка будет активно атаковать. Нужно же, как минимум, удержаться в дуэте лидеров.

Прогноз и ставка

На победу «Интернасьоналя» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Атлетико Гойяненсе» — за 3.30.

«Атлетико Гойяненсе» испытывает заметные трудности с реализацией.

«Интернасьональ» выглядит сильнее соперника .

Гости борются за высокие места, и явно не испытают проблем в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Интернасьоналя» с коэффициентом 2.30.