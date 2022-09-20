«Атлетико Гойяненсе»
«Атлетико Гойяненсе» сейчас твердо стоит на вылет. Команда находится на предпоследнем 19 месте в таблице.
В минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Выездное поражение от «Коритибы» (2:0) вышло полностью справедливым.
«Атлетико Гойяненсе» никак не может выбраться из психологической ямы. Три поражения к ряду в последних матчах говорят о серьезных проблемах в команде.
«Атлетико Гойяненсе» наверняка постарается добыть хотя бы балл. В свете борьбы за выживание каждый пункт становится на вес золота.
«Интернасьональ»
Эта команда в нынешнем сезоне верна себе. Клуб из Порту Алегре сейчас второй, и отстает от лидера на 8 очков.
«Интернасьональ» неплохо выглядит в атаке. В 26 матчах команда забила 41 мяч — больше только у лидера «Палмейраса».
А вот в предыдущем туре «Интернасьональ» порадовал своих болельщиков результатом. Дома команда минимально обыграла «Куябу».
В этом поединке «Интернасьональ» наверняка будет активно атаковать. Нужно же, как минимум, удержаться в дуэте лидеров.
Прогноз и ставка
На победу «Интернасьоналя» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Атлетико Гойяненсе» — за 3.30.
«Атлетико Гойяненсе» испытывает заметные трудности с реализацией.
«Интернасьональ»
Гости борются за высокие места, и явно не испытают проблем в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Интернасьоналя» с коэффициентом 2.30.