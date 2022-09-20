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    Три очка для «Интернасьоналя»?!

    «Атлетико Гойяненсе» — «Интернасьональ». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Бразилии, 20 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойяненсе» — «Интернасьональ»
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    Карлос Де Пена
    «Атлетико Гойяненсе» сыграет на своем поле с «Интернасьоналем» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 02:00 мск. «Атлетико Гойяненсе» — «Интернасьональ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 20 Сентября 2022 года
    Атлетико Гойаньенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Гойаньенсе 02:00 Интернасьонал Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Гойяненсе»

    «Атлетико Гойяненсе» сейчас твердо стоит на вылет. Команда находится на предпоследнем 19 месте в таблице.

    В минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Выездное поражение от «Коритибы» (2:0) вышло полностью справедливым.

    «Атлетико Гойяненсе» никак не может выбраться из психологической ямы. Три поражения к ряду в последних матчах говорят о серьезных проблемах в команде.

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    «Атлетико Гойяненсе» наверняка постарается добыть хотя бы балл. В свете борьбы за выживание каждый пункт становится на вес золота.

    «Интернасьональ»

    Эта команда в нынешнем сезоне верна себе. Клуб из Порту Алегре сейчас второй, и отстает от лидера на 8 очков.

    «Интернасьональ» неплохо выглядит в атаке. В 26 матчах команда забила 41 мяч — больше только у лидера «Палмейраса».

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    • А вот в предыдущем туре «Интернасьональ» порадовал своих болельщиков результатом. Дома команда минимально обыграла «Куябу».

    В этом поединке «Интернасьональ» наверняка будет активно атаковать. Нужно же, как минимум, удержаться в дуэте лидеров.

    Прогноз и ставка

    На победу «Интернасьоналя» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Атлетико Гойяненсе» — за 3.30.

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    «Атлетико Гойяненсе» испытывает заметные трудности с реализацией.

    «Интернасьональ» выглядит сильнее соперника.

    Гости борются за высокие места, и явно не испытают проблем в матче с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Победа «Интернасьоналя» с коэффициентом 2.30.

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    «Атлетико Гойяненсе» — «Интернасьональ»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.09.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Интернасьоналя»?!
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