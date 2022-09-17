В субботу, 17 сентября, пройдет матч 10-го тура РПЛ между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча на арене «Химкр» начнется в 14:00 (мск). «Торпедо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

После провального старта сезона (4 поражения и ничья) в отставку был отправлен главный тренер Александр Бородюк, но у Николая Савичева, сменившего его, дела пошли не лучше.

Дебютировал он проиграв на выезде «Зениту» (0:2), а вернувшись домой был разгромлен «Краснодаром» (1:4). Август черно-белые закончили поражением в Кубке России от ЦСКА (0:2).

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В последних матчах РПЛ «Торпедо» проиграло «Ростову» (0:1) дома и «Уралу» (0:2) в гостях, после чего одержало первую победу в сезоне, обыграв в Кубке России «Сочи» (3:1) на выезде.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 9 туров РПЛ «Торпедо» с 1 очком на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 4-21.

ЦСКА

В августе подопечные Владимира Федотова победили дома грозненский «Ахмат» (4:2) и на выезде разошлись миром с «Ростовом» (0:0).

Август ЦСКА закончил тем, что на выезде победил «Торпедо» (2:0) в Кубке России, а сентябрь начал одолев «Крылья Советов» (1:0) в рамках РПЛ.

В последних матчах армейцы на своем поле разгромили «Краснодар» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка победили «Урал» со счетом 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

С 20 очками ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 21-8, Хесус Медина забил 5 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.40, на ничью в основное время — 4.90, а на победу ЦСКА — 1.43.

Армейцы выиграли 4 из последних пяти официальных матчей с «Торпедо», правда все они, кроме недавней кубковой встречи, прошли годы назад.

Команда Владимира Федотова явный фаворит встречи. Прогноз: ЦСКА выиграет верховой матч .