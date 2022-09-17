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    Повторит ли ЦСКА результат кубковой встречи с «Торпедо»?

    «Торпедо» — ЦСКА. Ставка (к. 1.93) и прогноз на РПЛ 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — ЦСКА
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    ЦСКА — «Торпедо»
    В субботу, 17 сентября, пройдет матч 10-го тура РПЛ между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча на арене «Химкр» начнется в 14:00 (мск). «Торпедо» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Сентября 2022 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Торпедо»

    После провального старта сезона (4 поражения и ничья) в отставку был отправлен главный тренер Александр Бородюк, но у Николая Савичева, сменившего его, дела пошли не лучше.

    Дебютировал он проиграв на выезде «Зениту» (0:2), а вернувшись домой был разгромлен «Краснодаром» (1:4). Август черно-белые закончили поражением в Кубке России от ЦСКА (0:2).

    Коэффициенты матча Торпедо — ЦСКА

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    В последних матчах РПЛ «Торпедо» проиграло «Ростову» (0:1) дома и «Уралу» (0:2) в гостях, после чего одержало первую победу в сезоне, обыграв в Кубке России «Сочи» (3:1) на выезде.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 9 туров РПЛ «Торпедо» с 1 очком на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 4-21.

    ЦСКА

    В августе подопечные Владимира Федотова победили дома грозненский «Ахмат» (4:2) и на выезде разошлись миром с «Ростовом» (0:0).

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  • 12/09/2022

    • Август ЦСКА закончил тем, что на выезде победил «Торпедо» (2:0) в Кубке России, а сентябрь начал одолев «Крылья Советов» (1:0) в рамках РПЛ.

    В последних матчах армейцы на своем поле разгромили «Краснодар» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка победили «Урал» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 20 очками ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 21-8, Хесус Медина забил 5 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.40, на ничью в основное время — 4.90, а на победу ЦСКА — 1.43.

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    Армейцы выиграли 4 из последних пяти официальных матчей с «Торпедо», правда все они, кроме недавней кубковой встречи, прошли годы назад.

    Команда Владимира Федотова явный фаворит встречи. Прогноз: ЦСКА выиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.80 и ТБ 2,5 за 1.69.

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    «Торпедо» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Повторит ли ЦСКА результат кубковой встречи с «Торпедо»?
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