«Торпедо»
После провального старта сезона (4 поражения и ничья) в отставку был отправлен главный тренер Александр Бородюк, но у Николая Савичева, сменившего его, дела пошли не лучше.
Дебютировал он проиграв на выезде «Зениту» (0:2), а вернувшись домой был разгромлен «Краснодаром» (1:4). Август черно-белые закончили поражением в Кубке России от ЦСКА (0:2).
Коэффициенты матча Торпедо — ЦСКА
В последних матчах РПЛ «Торпедо» проиграло «Ростову» (0:1) дома и «Уралу» (0:2) в гостях, после чего одержало первую победу в сезоне, обыграв в Кубке России «Сочи» (3:1) на выезде.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 9 туров РПЛ «Торпедо» с 1 очком на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 4-21.
ЦСКА
В августе подопечные Владимира Федотова победили дома грозненский «Ахмат» (4:2) и на выезде разошлись миром с «Ростовом» (0:0).
Август ЦСКА закончил тем, что на выезде победил «Торпедо» (2:0) в Кубке России, а сентябрь начал одолев «Крылья Советов» (1:0) в рамках РПЛ.
В последних матчах армейцы на своем поле разгромили «Краснодар» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка победили «Урал» со счетом 2:1.
С 20 очками ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 21-8, Хесус Медина забил 5 голов.
Прогноз и ставка
На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.40, на ничью в основное время — 4.90, а на победу ЦСКА — 1.43.
Армейцы выиграли 4 из последних пяти официальных матчей с «Торпедо», правда все они, кроме недавней кубковой встречи, прошли годы назад.
Команда Владимира Федотова явный фаворит встречи. Прогноз:
Интересны варианты ставок