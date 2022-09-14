ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план Карлос Алькарас Алькарас стал чемпионом и возглавил рейтинг, Медведев разочаровал, а Серена сыграла последний матч. Главные события US Open-2022 Бернарду СилваТрансферный дайджест. 6-12 сентября
  • 00:10
    • «Осасуна» минимально выиграла у «Альмерии»
  • 23:55
    • Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Эмполи»
  • 23:35
    • УЕФА отреагировал на слухи об отстранении Боснии за участие в товарищеском матче с Россией
  • 21:45
    • В АПЛ объявили о переносе матчей «Ливерпуль» — «Челси» и МЮ — «Лидс»
    Все новости спорта

    «Наполи» уверенно заберет очередные 3 очка в ЛЧ

    «Глазго Рейнджерс» — «Наполи». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Лига Чемпионов, 14 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Наполи Прогнозы на Рейнджерс Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Глазго Рейнджерс» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пётр Зелиньский
    «Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится 14 сентября, начало — 22:00 (мск). «Глазго Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 14 Сентября 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 22:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Глазго Рейнджерс»

    «Синие» являются представителями Шотландии и в данный момент занимают второе место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 13 очков после 6-ти сыгранных матчей. Расположившийся выше «Селтик» имеет в своем активе на 5 баллов больше.

    В последнем туре Премьер-Лиги Португалии именно «Селтик» прервал беспроигрышную серию «Глазго Рейнджерса», которая длилась 8 матчей подряд, разгромив соперника на своем поле со счетом 4:0, забив в первом тайме 3 гола.

    Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Наполи

    1X2Новым игрокам
  • 4.103.951.80Фрибет$40
    •

    Такой же не радостный результат ждал «синих» и в первом матче Лиги Чемпионов где они встретились с голландским «Аяксом», который так же их разгромил со счетом 4:0 и так же поразил ворота «Рейнджерса» в первом тайме 3 раза.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Рейнджерс» из 5-ти последних домашних поединков лишь один раз сыграл вничью, а в остальных матчах обыгрывал своих соперников.

    «Наполи»

    «Голубые» в данный момент являются лидерами турнирной таблицы Серии А набрав 14 очков после 6-ти сыгранных матчей. Расположившиеся ниже «Аталанта» и «Милан» имеют в своем активе такое же количество баллов.

    В новом сезоне чемпионата Италии «Наполи» еще ни разу не проигрывал. Лишь в двух поединках «голубые» потеряли очки не определив сильнейшего в матчах с такими соперниками как «Лечче» (1:1) и «Фиорентина» (0:0).

  • Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты
  • Разгром «Ливерпуля» в Неаполе — в нашем обзоре английской прессы
  • 08/09/2022

    • Так же и в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов «Наполи» на своем поле смог показать идеальную игру и разгромил английский «Ливерпуль» со счетом 4:1. «Голубые» могли иметь еще большее преимущество, но на 18-й минуте матча Виктор Осимен не реализовал пенальти.

    «Наполи» выиграл 4 из 5-ти последних выездных матчей и лишь в одном сыграл вничью. Это будет первая очная встреча между нынешними соперниками.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рейнджерса» в этом матче можно поставить за 4.36, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Наполи» — за 1.85.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз — «Наполи» на голову выше «Рейнджерса» и тем более «голубые» еще заряжены эйфорией от разгрома «Ливерпуля» и в этом матче точно захотят повторить такой же результат. Поэтому ждем уверенной победы гостей в этом поединке.

    Ставка — Победа «Наполи» с форой (-1) за 2.37.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чеджу Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сеул — Канвон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Пари НН — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Халл Сити — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блэкберн — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Суонси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  7.20
  • Прогноз на матч Бавария — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Глазго Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» уверенно заберет очередные 3 очка в ЛЧ
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры