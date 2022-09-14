«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится 14 сентября, начало — 22:00 (мск). «Глазго Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Глазго Рейнджерс»

«Синие» являются представителями Шотландии и в данный момент занимают второе место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 13 очков после 6-ти сыгранных матчей. Расположившийся выше «Селтик» имеет в своем активе на 5 баллов больше.

В последнем туре Премьер-Лиги Португалии именно «Селтик» прервал беспроигрышную серию «Глазго Рейнджерса», которая длилась 8 матчей подряд, разгромив соперника на своем поле со счетом 4:0, забив в первом тайме 3 гола.

Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Наполи 1X2Новым игрокам 4.103.951.80Фрибет$40

Такой же не радостный результат ждал «синих» и в первом матче Лиги Чемпионов где они встретились с голландским «Аяксом», который так же их разгромил со счетом 4:0 и так же поразил ворота «Рейнджерса» в первом тайме 3 раза.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Рейнджерс» из 5-ти последних домашних поединков лишь один раз сыграл вничью, а в остальных матчах обыгрывал своих соперников.

«Наполи»

«Голубые» в данный момент являются лидерами турнирной таблицы Серии А набрав 14 очков после 6-ти сыгранных матчей. Расположившиеся ниже «Аталанта» и «Милан» имеют в своем активе такое же количество баллов.

В новом сезоне чемпионата Италии «Наполи» еще ни разу не проигрывал. Лишь в двух поединках «голубые» потеряли очки не определив сильнейшего в матчах с такими соперниками как «Лечче» (1:1) и «Фиорентина» (0:0).

Так же и в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов «Наполи» на своем поле смог показать идеальную игру и разгромил английский «Ливерпуль» со счетом 4:1. «Голубые» могли иметь еще большее преимущество, но на 18-й минуте матча Виктор Осимен не реализовал пенальти.

«Наполи» выиграл 4 из 5-ти последних выездных матчей и лишь в одном сыграл вничью. Это будет первая очная встреча между нынешними соперниками.

Прогноз и ставка

На победу «Рейнджерса» в этом матче можно поставить за 4.36, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Наполи» — за 1.85.

Прогноз — «Наполи» на голову выше «Рейнджерса» и тем более «голубые» еще заряжены эйфорией от разгрома «Ливерпуля» и в этом матче точно захотят повторить такой же результат. Поэтому ждем уверенной победы гостей в этом поединке.

Ставка — Победа «Наполи» с форой (-1) за 2.37.