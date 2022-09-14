ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Спасительный Матип. Гол защитника «Аяксу» снял давление с «Ливерпуля» и Клоппа Антуан ГризманнГризманн стал суперзапасным «Атлетико», но таков план Тони Фергюсон и Нейт ДиасЧимаев уничтожил Холлэнда, а Диас вырвал победу у Фергюсона в своем последнем бою. Обзор карда UFC 279
    Все новости спорта

    Увезет ли «Наполи» победу из Шотландии?

    «Рейнджерс» — «Наполи». Прогноз (к. 2.50) на футбол, Лига Чемпионов, 14 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Рейнджерс Прогнозы на Наполи Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Наполи» выиграл в первом туре
    «Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Наполи» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 14 сентября, начало — 22:00 (мск). «Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 14 Сентября 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 22:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Рейнджерс»

    В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Рейнджерс» потерпел разгроми от «Аякса» (0:4) на выезде.

    «Синие» являются представителями Шотландии и в данный момент занимают второе место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 13 очков после 6-ти сыгранных матчей.

    Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Наполи

    1X2Новым игрокам
  • 4.103.851.85Фрибет$40
    •

    Расположившийся выше «Селтик», который и выиграл титул в прошлом сезоне, имеет в своем активе на 5 баллов больше.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последнем туре Премьер-лиги именно «Селтик» прервал беспроигрышную серию клуба, которая длилась 8 матчей подряд, разгромив соперника на своем поле со счетом 4:0, забив в первом тайме 3 гола.

    «Наполи»

    В стартовом туре «Наполи» сумел неожиданно разгромить «Ливерпуль» (4:1) на своем поле.

    Неаполитанцы находятся в прекрасной форме и в очень хорошем настроении. Подопечные Спаллетти одержали три победы в последних трех матчах.

  • От Мбаппе до «Ливерпуля». Главные победители и неудачники 1-го тура Лиги чемпионов
  • Рассказываем, для кого старт главного еврокубка стал мечтой, а для кого кошмаром
  • 11/09/2022

    • Во-первых, «Наполи» выиграл у «Лацио» (2:1) в прошлом туре. Во-вторых, «адзурри» разгромили «Ливерпуль», а затем победили «Специю», что сделало их лидером Серии А.

    После таких результатов гости, которые не проигрывают уже 18 матчей во всех турнирах, на эмоциональном подъеме и жаждут продлить серию.

    Прогноз

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Локомотив — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астана — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Автомобилист — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Легион — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Наполи» победу из Шотландии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры