«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Наполи» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 14 сентября, начало — 22:00 (мск). «Рейнджерс» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Рейнджерс» потерпел разгроми от «Аякса» (0:4) на выезде.

«Синие» являются представителями Шотландии и в данный момент занимают второе место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 13 очков после 6-ти сыгранных матчей.

Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Наполи 1X2Новым игрокам 4.103.851.85Фрибет$40

Расположившийся выше «Селтик», который и выиграл титул в прошлом сезоне, имеет в своем активе на 5 баллов больше.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последнем туре Премьер-лиги именно «Селтик» прервал беспроигрышную серию клуба, которая длилась 8 матчей подряд, разгромив соперника на своем поле со счетом 4:0, забив в первом тайме 3 гола.

«Наполи»

В стартовом туре «Наполи» сумел неожиданно разгромить «Ливерпуль» (4:1) на своем поле.

Неаполитанцы находятся в прекрасной форме и в очень хорошем настроении. Подопечные Спаллетти одержали три победы в последних трех матчах.

Во-первых, «Наполи» выиграл у «Лацио» (2:1) в прошлом туре. Во-вторых, «адзурри» разгромили «Ливерпуль», а затем победили «Специю», что сделало их лидером Серии А.

После таких результатов гости, которые не проигрывают уже 18 матчей во всех турнирах, на эмоциональном подъеме и жаждут продлить серию.

Прогноз

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.