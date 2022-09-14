«Рейнджерс»
В первом туре группового раунда Лиги чемпионов «Рейнджерс» потерпел разгроми от «Аякса» (0:4) на выезде.
«Синие» являются представителями Шотландии и в данный момент занимают второе место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 13 очков после 6-ти сыгранных матчей.
Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Наполи
Расположившийся выше «Селтик», который и выиграл титул в прошлом сезоне, имеет в своем активе на 5 баллов больше.
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В последнем туре Премьер-лиги именно «Селтик» прервал беспроигрышную серию клуба, которая длилась 8 матчей подряд, разгромив соперника на своем поле со счетом 4:0, забив в первом тайме 3 гола.
«Наполи»
В стартовом туре «Наполи» сумел неожиданно разгромить «Ливерпуль» (4:1) на своем поле.
Неаполитанцы находятся в прекрасной форме и в очень хорошем настроении. Подопечные Спаллетти одержали три победы в последних трех матчах.
Во-первых, «Наполи» выиграл у «Лацио» (2:1) в прошлом туре. Во-вторых, «адзурри» разгромили «Ливерпуль», а затем победили «Специю», что сделало их лидером Серии А.
После таких результатов гости, которые не проигрывают уже 18 матчей во всех турнирах, на эмоциональном подъеме и жаждут продлить серию.
Прогноз
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,75.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.