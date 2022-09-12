«Ингулец» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 15:00 мск. «Ингулец» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингулец»

Эта команда стартовала не лучшим образом. Петровцы набрали всего один пункт в двух матчах.

«Ингулец» первый зачетный балл заработал во втором туре. Команда добилась ничьей с «Металлистом» (1:1).

А вот в стартовом туре «Ингулец» уступил. Причем команда дома уступила землякам из «Александрии» (1:2).

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В третьем поединке первенства клуб снова сыграл вничью 1:1 — с «Черноморцем». Теперь он идет на 10 месте с двумя очками.

«Минай»

Старт чемпионата закарпатцы не могут записать себе в актив. «Минай» пока имеет лишь один балл в своем активе.

В первом для себя туре УПЛ команда уступила. На выезде «Минай» едва не зацепился за ничью с «Александрией», но пропустил в самом эндшпиле (1:2).

Во втором поединке коллектив сумел сыграть вничью против «Колоса» (1:1) на своем поле.

Тем не менее, пока клуб идет на третьем с конца 14 месте с отрывом в один балл от зоны вылета.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,44.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,35.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20.