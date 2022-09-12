ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Грэм ПоттерПан или пропал. Поттеру потребуется поддержка со стороны новых владельцев «Челси» Томас ТухельПобедители и проигравшие. Для кого увольнение Тухеля из «Челси» станет судьбоносным Сирил ГанСирил Ган готов драться за титул временного чемпиона. Француз в кровавой рубке переиграл Тая Туивасу
  • 01:15
    • Cвёнтек победила Жабер в финале US Open-2022
  • 23:58
    • «Атлетико» в Мадриде разгромил «Сельту»
  • 22:19
    • «Барселона» разгромила «Кадис» в прерванном матче
  • 21:47
    • Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в Грозном
  • 19:35
    • ЦСКА разгромил «Краснодар» и догнал «Зенит» в таблице РПЛ
  • 00:11
    • Гол Жиго принес «Марселю» победу над «Лиллем»
  • 23:40
    • «Милан» в меньшинстве обыграл «Сампдорию»
    Все новости спорта

    Кто одержит первую победу?

    «Ингулец» — «Минай». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, УПЛ, 12 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Ингулец Прогнозы на Минай
    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Минай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Минай» имеет один балл в активе
    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 4-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 15:00 мск. «Ингулец» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 12 Сентября 2022 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 15:00 Минай Минай
  • Минай
    •

    «Ингулец»

    Эта команда стартовала не лучшим образом. Петровцы набрали всего один пункт в двух матчах.

    «Ингулец» первый зачетный балл заработал во втором туре. Команда добилась ничьей с «Металлистом» (1:1).

    А вот в стартовом туре «Ингулец» уступил. Причем команда дома уступила землякам из «Александрии» (1:2).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В третьем поединке первенства клуб снова сыграл вничью 1:1 — с «Черноморцем». Теперь он идет на 10 месте с двумя очками.

    «Минай»

    Старт чемпионата закарпатцы не могут записать себе в актив. «Минай» пока имеет лишь один балл в своем активе.

    В первом для себя туре УПЛ команда уступила. На выезде «Минай» едва не зацепился за ничью с «Александрией», но пропустил в самом эндшпиле (1:2).

  • Владельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • Реакция английской прессы на увольнение главного тренера «Челси»
  • 07/09/2022

    • Во втором поединке коллектив сумел сыграть вничью против «Колоса» (1:1) на своем поле.

    Тем не менее, пока клуб идет на третьем с конца 14 месте с отрывом в один балл от зоны вылета.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,44.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,35.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Пикетт — Тюлюлин
  • Бокс
  • Сегодня в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Уокер — Куцелаба
  • Бокс
  • Сегодня в 05:15
    •  1.53
  • Прогноз на матч Алдана — Чиассон
  • Бокс
  • Сегодня в 05:40
    •  3.33
  • Прогноз на матч Джинлианг — Фергюсон
  • Бокс
  • Сегодня в 06:40
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Сегодня в 07:05
    •  2.17
  • Прогноз на матч Адмирал — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аталанта — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Велес — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Акрон — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ингулец» — «Минай»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. Кто одержит первую победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры