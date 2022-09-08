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    «Лацио» расправится с «Фейеноордом»

    «Лацио» — «Фейеноорд». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 сентября 2022 года

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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 08 Сентября 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига Европы. Группа F
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    «Лацио»

    «Лацио» в своем чемпионате стартовал неубедительно. Команда находится на 9 месте в турнирной таблице.

    Причем минувший тур для команды получился откровенно неудачным. «Лацио» дома проиграл «Наполи» (1:2).

    Лидером атак команды является Чиро Иммобиле. Именно от него ожидается особая активность у ворот соперника.

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    «Лацио» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, потенциал у команды высокий, да и за победами римляне соскучились.

    «Фейеноорд»

    Эта команда в своем чемпионате никак не может подняться выше 3 места. Новый сезон в этом плане может стать переломным.

    В минувшем туре чемпионата «Фейеноорд» победил. На выезде был обыгран «Гоу Эхед Иглз» (3:4).

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    • Причем атака команды действует довольно успешно. В 5 турах игроки «Фейеноорда» настреляли уже 14 мячей.

    В этом поединке «Фейеноорд» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Да и серия из трех подряд дает определенный позитив.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.94, а победу «Фейеноорда» — за 3.80.

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    «Лацио» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Голландцы в последнем матче не лучшим образом действовали в обороне.

    Фактор своего поля и неплохая атака помогут римлянам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.00.

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    «Лацио» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» расправится с «Фейеноордом»
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