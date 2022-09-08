«Лацио» сыграет на своем поле с «Фейеноордом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лацио» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» в своем чемпионате стартовал неубедительно. Команда находится на 9 месте в турнирной таблице.

Причем минувший тур для команды получился откровенно неудачным. «Лацио» дома проиграл «Наполи» (1:2).

Лидером атак команды является Чиро Иммобиле. Именно от него ожидается особая активность у ворот соперника.

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«Лацио» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, потенциал у команды высокий, да и за победами римляне соскучились.

«Фейеноорд»

Эта команда в своем чемпионате никак не может подняться выше 3 места. Новый сезон в этом плане может стать переломным.

В минувшем туре чемпионата «Фейеноорд» победил. На выезде был обыгран «Гоу Эхед Иглз» (3:4).

Причем атака команды действует довольно успешно. В 5 турах игроки «Фейеноорда» настреляли уже 14 мячей.

В этом поединке «Фейеноорд» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Да и серия из трех подряд дает определенный позитив.

Прогноз и ставка

На победу «Лацио» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.94, а победу «Фейеноорда» — за 3.80.

«Лацио» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Голландцы в последнем матче не лучшим образом действовали в обороне.

Фактор своего поля и неплохая атака помогут римлянам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.00.