«Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 15:00 мск. «Металлист 1925» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист 1925»

Харьковчане стартовали с сенсационной сухой ничьей с «Шахтером». После того команда не смогла одолеть «Черноморец» (0:0).

В минувшем туре УПЛ команда имела все шансы добыть победу. Однако Артем Габелок не реализовал пенальти в ворота одесситов.

В составе «Металлиста 1925» стоит отметить голкипера Олега Мозиля. В этой встрече ему наверняка придется знатно потрудиться.

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«Металлист 1925» лишь однажды играл с «Ворсклой». Тот поединок завершился для команды поражением (2:0).

«Ворскла»

Эта команда начала сезон с двух поражений. Виктору Скрипнику придется еще много поколдовать над игрой команды.

«Ворскла» пропустила уже 5 мячей в свои ворота. При этом полтавчане забили лишь дважды.

В минувшем туре чемпионата Украины команда осталась без очков. Полтавчане уступили «Вересу» (1:2).

В этом поединке «Ворскла» наверняка будет активно атаковать. В этом плане особая надежда на Руслана Степанюка.

Прогноз и ставка

На победу «Металлиста 1925» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Ворсклы» — за 3.10.

«Металлист 1925» неплохо обороняется.

«Ворскла» наверняка не будет отсиживаться в тылах .

Команда Скрипника мотивирована добыть первую победу в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.