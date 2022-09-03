«Металлист 1925»
Харьковчане стартовали с сенсационной сухой ничьей с «Шахтером». После того команда не смогла одолеть «Черноморец» (0:0).
В минувшем туре УПЛ команда имела все шансы добыть победу. Однако Артем Габелок не реализовал пенальти в ворота одесситов.
В составе «Металлиста 1925» стоит отметить голкипера Олега Мозиля. В этой встрече ему наверняка придется знатно потрудиться.
«Металлист 1925» лишь однажды играл с «Ворсклой». Тот поединок завершился для команды поражением (2:0).
«Ворскла»
Эта команда начала сезон с двух поражений. Виктору Скрипнику придется еще много поколдовать над игрой команды.
«Ворскла» пропустила уже 5 мячей в свои ворота. При этом полтавчане забили лишь дважды.
В минувшем туре чемпионата Украины команда осталась без очков. Полтавчане уступили «Вересу» (1:2).
В этом поединке «Ворскла» наверняка будет активно атаковать. В этом плане особая надежда на Руслана Степанюка.
Прогноз и ставка
На победу «Металлиста 1925» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Ворсклы» — за 3.10.
«Металлист 1925» неплохо обороняется.
«Ворскла»
Команда Скрипника мотивирована добыть первую победу в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.