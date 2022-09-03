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    «Металлист 1925» — «Ворскла». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, УПЛ, 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист 1925» — «Ворскла»
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    Руслан Степанюк
    «Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 3-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 15:00 мск. «Металлист 1925» — «Ворскла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 1925 15:00 Ворскла Ворскла
  • Полтава
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    «Металлист 1925»

    Харьковчане стартовали с сенсационной сухой ничьей с «Шахтером». После того команда не смогла одолеть «Черноморец» (0:0).

    В минувшем туре УПЛ команда имела все шансы добыть победу. Однако Артем Габелок не реализовал пенальти в ворота одесситов.

    В составе «Металлиста 1925» стоит отметить голкипера Олега Мозиля. В этой встрече ему наверняка придется знатно потрудиться.

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    «Металлист 1925» лишь однажды играл с «Ворсклой». Тот поединок завершился для команды поражением (2:0).

    «Ворскла»

    Эта команда начала сезон с двух поражений. Виктору Скрипнику придется еще много поколдовать над игрой команды.

    «Ворскла» пропустила уже 5 мячей в свои ворота. При этом полтавчане забили лишь дважды.

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    • В минувшем туре чемпионата Украины команда осталась без очков. Полтавчане уступили «Вересу» (1:2).

    В этом поединке «Ворскла» наверняка будет активно атаковать. В этом плане особая надежда на Руслана Степанюка.

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлиста 1925» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Ворсклы» — за 3.10.

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    «Металлист 1925» неплохо обороняется.

    «Ворскла» наверняка не будет отсиживаться в тылах.

    Команда Скрипника мотивирована добыть первую победу в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Металлист 1925» — «Ворскла»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не будет
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