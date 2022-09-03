3 сентября на стадионе «Гудисон Парк» пройдет ливерпульское дерби, в котором «Эвертон» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 6-го тура АПЛ-2022/23. Начало — в 14:30 по мск. «Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» ужасно провел минувший чемпионат Англии, с трудом избежав вылета, завершив сезон на 16 месте в четырех очках от опасной позиции.

В новом первенстве «ириски» пока также находятся в нижней части турнирной таблицы, еще не выиграв ни одной игры за пять туров. У них в активе три мировые и два поражения.

Коэффициенты матча Эвертон — Ливерпуль 1 7.70 X 4.90 2 1.40 Ставка

Причем обе неудачи у «синих» было еще на старте сезона, уступив дома 0:1 «Челси» и 1:2 в гостях «Астон Вилле». После чего они не знают горечи поражений, трижды сыграв вничью в АПЛ и одолев в Кубке лиги скромный «Флитвуд» 1:0.

Все прогнозы на АПЛ

Несколько дней тому назад «Эвертон» в гостях поделил очки с «Лидсом», сыграв со счетом 1:1, а туром ранее был такой же результат в Лондоне с «Брентфордом».

«Ливерпуль»

В прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал на второй строчке в таблице АПЛ, на балл отстав от «Ман Сити», а в Лиге чемпионов дошел до финала, где уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:1.

Напомним, что летом команду покинул Садио Мане, перешедший в мюнхенскую «Баварию», а ему на замену был куплен у «Бенфики» Дарвин Нуньес.

Начали новый сезон «красные» с завоевания Суперкубка Англии, одолев «Ман Сити» со счетом 3:1. А вот старт в АПЛ не задался, так как они не могли выиграть в трех турах подряд, набрав в них только два очка.

Однако в последующих двух поединка чемпионата «Ливерпуль» только побеждал, уничтожив на своем поле 9:0 «Борнмут» и вырвав на 8-й компенсированной минуте викторию у «Ньюкасла» 2:1.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды взял верх над «Эвертоном» — 2:0 и 4:1. Перед этим же «красные» не могли одолеть «ирисок» в трех встречах подряд, дважды сыграв вничью за этот период при оном фиаско.

Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Ливерпуль»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ливерпуля» — 1.45, победа «Эвертона» — 7.60, ничья — 5.15.

Беря во внимание напряженный график на старте сезона и сугубо оборонительный футбол «ирисок», то можно ожидать здесь вязкой игры с небольшим количеством забитых мячей.