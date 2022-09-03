«Эвертон»
«Эвертон» ужасно провел минувший чемпионат Англии, с трудом избежав вылета, завершив сезон на 16 месте в четырех очках от опасной позиции.
В новом первенстве «ириски» пока также находятся в нижней части турнирной таблицы, еще не выиграв ни одной игры за пять туров. У них в активе три мировые и два поражения.
Коэффициенты матча Эвертон — Ливерпуль
Причем обе неудачи у «синих» было еще на старте сезона, уступив дома 0:1 «Челси» и 1:2 в гостях «Астон Вилле». После чего они не знают горечи поражений, трижды сыграв вничью в АПЛ и одолев в Кубке лиги скромный «Флитвуд» 1:0.
Несколько дней тому назад «Эвертон» в гостях поделил очки с «Лидсом», сыграв со счетом 1:1, а туром ранее был такой же результат в Лондоне с «Брентфордом».
«Ливерпуль»
В прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал на второй строчке в таблице АПЛ, на балл отстав от «Ман Сити», а в Лиге чемпионов дошел до финала, где уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:1.
Напомним, что летом команду покинул Садио Мане, перешедший в мюнхенскую «Баварию», а ему на замену был куплен у «Бенфики» Дарвин Нуньес.
Начали новый сезон «красные» с завоевания Суперкубка Англии, одолев «Ман Сити» со счетом 3:1. А вот старт в АПЛ не задался, так как они не могли выиграть в трех турах подряд, набрав в них только два очка.
Однако в последующих двух поединка чемпионата «Ливерпуль» только побеждал, уничтожив на своем поле 9:0 «Борнмут» и вырвав на 8-й компенсированной минуте викторию у «Ньюкасла» 2:1.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды взял верх над «Эвертоном» — 2:0 и 4:1. Перед этим же «красные» не могли одолеть «ирисок» в трех встречах подряд, дважды сыграв вничью за этот период при оном фиаско.
Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Ливерпуль»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ливерпуля» — 1.45, победа «Эвертона» — 7.60, ничья — 5.15.
Беря во внимание напряженный график на старте сезона и сугубо оборонительный футбол «ирисок», то можно ожидать здесь вязкой игры с небольшим количеством забитых мячей.