ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сирил ГанСирил Ган и Роберт Уиттакер готовы на все ради победы в своих боях. Анонс карда UFC Paris «Ливерпуль»Драма на «Энфилде». «Ливерпуль» разбил сердце «Ньюкасла», вырвав победу на 98-й минуте Уэсли ФофанаПотенциал мирового уровня. Как Фофана усилит защиту «Челси»
  • 00:25
    • «Ливерпуль» арендовал полузащитника «Ювентуса» Артура
  • 23:51
    • Гол Санчо продлил победную серию «Ман Юнайтед»
    Все новости спорта

    Мерсисайдское дерби будет низовым

    «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Англии, 3 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Салах
    3 сентября на стадионе «Гудисон Парк» пройдет ливерпульское дерби, в котором «Эвертон» сыграет с «Ливерпулем» в рамках 6-го тура АПЛ-2022/23. Начало — в 14:30 по мск. «Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 14:30 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •

    «Эвертон»

    «Эвертон» ужасно провел минувший чемпионат Англии, с трудом избежав вылета, завершив сезон на 16 месте в четырех очках от опасной позиции.

    В новом первенстве «ириски» пока также находятся в нижней части турнирной таблицы, еще не выиграв ни одной игры за пять туров. У них в активе три мировые и два поражения.

    Коэффициенты матча Эвертон — Ливерпуль

  • 1
  • 7.70
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.40
  • Ставка
    •

    Причем обе неудачи у «синих» было еще на старте сезона, уступив дома 0:1 «Челси» и 1:2 в гостях «Астон Вилле». После чего они не знают горечи поражений, трижды сыграв вничью в АПЛ и одолев в Кубке лиги скромный «Флитвуд» 1:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    Несколько дней тому назад «Эвертон» в гостях поделил очки с «Лидсом», сыграв со счетом 1:1, а туром ранее был такой же результат в Лондоне с «Брентфордом».

    «Ливерпуль»

    В прошлом сезоне «Ливерпуль» финишировал на второй строчке в таблице АПЛ, на балл отстав от «Ман Сити», а в Лиге чемпионов дошел до финала, где уступил мадридскому «Реалу» со счетом 0:1.

    Напомним, что летом команду покинул Садио Мане, перешедший в мюнхенскую «Баварию», а ему на замену был куплен у «Бенфики» Дарвин Нуньес.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Начали новый сезон «красные» с завоевания Суперкубка Англии, одолев «Ман Сити» со счетом 3:1. А вот старт в АПЛ не задался, так как они не могли выиграть в трех турах подряд, набрав в них только два очка.

    Однако в последующих двух поединка чемпионата «Ливерпуль» только побеждал, уничтожив на своем поле 9:0 «Борнмут» и вырвав на 8-й компенсированной минуте викторию у «Ньюкасла» 2:1.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды взял верх над «Эвертоном» — 2:0 и 4:1. Перед этим же «красные» не могли одолеть «ирисок» в трех встречах подряд, дважды сыграв вничью за этот период при оном фиаско.

    Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Ливерпуль»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ливерпуля» — 1.45, победа «Эвертона» — 7.60, ничья — 5.15.

    Беря во внимание напряженный график на старте сезона и сугубо оборонительный футбол «ирисок», то можно ожидать здесь вязкой игры с небольшим количеством забитых мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Фоньини — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Атлетико Гоияниенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Уфа — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Слуцк — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рух — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Ибин У
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Маррей — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кирьос — Вольф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хегельман Литауэн — Паневежис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Мерсисайдское дерби будет низовым
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры