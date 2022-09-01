«Велес Сарсфилд»
Эта команда находится на 27 месте в таблице чемпионата Аргентины. В 15 матчах «Велес Сарсфилд» добыл лишь одну (!) викторию.
В минувшем туре своего чемпионата команда вновь потеряла очки. Дома не удалось одолеть «Сармьенто Жунин» (1:1).
При этом «Велес Сарсфилд» в предыдущем раунде прошел «Тальерес Кордоба» (3:2, 1:0). Так что в Кубке Либертадорес команда смотрится неплохо.
«Велес Сарсфилд» наверняка сыграет в привычном для себя ключе. В этой встрече аргентинцы будут действовать с оглядкой на свои тылы.
«Фламенго»
В чемпионате эта команда выступает вполне прилично. Нынешнее 3 место не устраивает, да и отставание от лидера составляет 10 очков.
Да и оборона команды радует своей монолитностью. В 23 матчах пропущено всего 20 мячей.
В предыдущем туре «Фламенго» добыл лишь один пункт. На выезде команда не дала одолеть себя «Палмейрасу» (1:1).
В этом поединке «Фламенго» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Атака команды смотрится выгодно.
Прогноз и ставка
На победу «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Велес Сарсфилд» — за 3.75.
«Велес Сарсфилд» слабоват в плане реализации.
«Фламенго»
«Фламенго» по игре смотрится в разы монолитнее аргентинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» во 2 тайме с коэффициентом 2.25.