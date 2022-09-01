«Велес Сарсфилд» сыграет на своем поле с «Фламенго» в рамках полуфинала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 03:30 мск. «Велес Сарсфилд» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес Сарсфилд»

Эта команда находится на 27 месте в таблице чемпионата Аргентины. В 15 матчах «Велес Сарсфилд» добыл лишь одну (!) викторию.

В минувшем туре своего чемпионата команда вновь потеряла очки. Дома не удалось одолеть «Сармьенто Жунин» (1:1).

При этом «Велес Сарсфилд» в предыдущем раунде прошел «Тальерес Кордоба» (3:2, 1:0). Так что в Кубке Либертадорес команда смотрится неплохо.

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«Велес Сарсфилд» наверняка сыграет в привычном для себя ключе. В этой встрече аргентинцы будут действовать с оглядкой на свои тылы.

«Фламенго»

В чемпионате эта команда выступает вполне прилично. Нынешнее 3 место не устраивает, да и отставание от лидера составляет 10 очков.

Да и оборона команды радует своей монолитностью. В 23 матчах пропущено всего 20 мячей.

В предыдущем туре «Фламенго» добыл лишь один пункт. На выезде команда не дала одолеть себя «Палмейрасу» (1:1).

В этом поединке «Фламенго» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Атака команды смотрится выгодно.

Прогноз и ставка

На победу «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.85, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Велес Сарсфилд» — за 3.75.

«Велес Сарсфилд» слабоват в плане реализации.

«Фламенго» весьма неплохо атакует .

«Фламенго» по игре смотрится в разы монолитнее аргентинцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» во 2 тайме с коэффициентом 2.25.