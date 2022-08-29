«Металлист» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 августа, начало — в 13:00 мск. «Металлист» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист»

Старт после возвращения в элиту харьковчанам удался. На выезде команда переиграла «Рух» (1:2).

При этом в межсезонье команда изменилась почти до неузнаваемости. Потери коснулись всех звеньев.

Наверняка в этой встрече «Металлист» сыграет с позиции силы. Должен прибавить и Дмитрий Коркишко.

Все прогнозы на футбол

«Металлист» имеет качественный по именам состав. У харьковчан, ко всему прочему, есть кому усиливать игру.

«Ингулец»

Эта команда также изменилась в межсезонье. Между тем, стабильности в игре пока нет и в первом приближении.

В «Ингулец» пришло несколько молодых игроков. На их обкатку нужно время, а сезон уже стартовал.

В минувшем туре чемпионата Украины клуб из Петрово очками не разжился. В областном дерби «Ингулец» уступил «Александрии» (1:2).

В этом поединке «Ингулец» наверняка будет пытаться добыть первый зачетный балл в чемпионате. Ждем некоторой ротации состава и увеличения атакующей мощи.

Прогноз и ставка

На победу «Металлиста» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Ингульца» — за 2.80.

«Металлист» наверняка с первых минут будет активно атаковать.

«Ингулец» также не собирается отсиживаться в обороне .

Обе команды имеют не самые надежные оборонительные тылы. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.30.