«Металлист»
Старт после возвращения в элиту харьковчанам удался. На выезде команда переиграла «Рух» (1:2).
При этом в межсезонье команда изменилась почти до неузнаваемости. Потери коснулись всех звеньев.
Наверняка в этой встрече «Металлист» сыграет с позиции силы. Должен прибавить и Дмитрий Коркишко.
«Металлист» имеет качественный по именам состав. У харьковчан, ко всему прочему, есть кому усиливать игру.
«Ингулец»
Эта команда также изменилась в межсезонье. Между тем, стабильности в игре пока нет и в первом приближении.
В «Ингулец» пришло несколько молодых игроков. На их обкатку нужно время, а сезон уже стартовал.
В минувшем туре чемпионата Украины клуб из Петрово очками не разжился. В областном дерби «Ингулец» уступил «Александрии» (1:2).
В этом поединке «Ингулец» наверняка будет пытаться добыть первый зачетный балл в чемпионате. Ждем некоторой ротации состава и увеличения атакующей мощи.
Прогноз и ставка
На победу «Металлиста» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Ингульца» — за 2.80.
«Металлист» наверняка с первых минут будет активно атаковать.
«Ингулец» также
Обе команды имеют не самые надежные оборонительные тылы. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.30.