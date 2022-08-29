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    «Металлист» и «Ингулец» будут забивать

    «Металлист» — «Ингулец». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, УПЛ, 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист» — «Ингулец»
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    Александр Кучеренко
    «Металлист» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 августа, начало — в 13:00 мск. «Металлист» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 29 Августа 2022 года
    Металлист
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 13:00 Ингулец Ингулец
  • Петрово
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    «Металлист»

    Старт после возвращения в элиту харьковчанам удался. На выезде команда переиграла «Рух» (1:2).

    При этом в межсезонье команда изменилась почти до неузнаваемости. Потери коснулись всех звеньев.

    Наверняка в этой встрече «Металлист» сыграет с позиции силы. Должен прибавить и Дмитрий Коркишко.

    Все прогнозы на футбол

    «Металлист» имеет качественный по именам состав. У харьковчан, ко всему прочему, есть кому усиливать игру.

    «Ингулец»

    Эта команда также изменилась в межсезонье. Между тем, стабильности в игре пока нет и в первом приближении.

    В «Ингулец» пришло несколько молодых игроков. На их обкатку нужно время, а сезон уже стартовал.

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    • В минувшем туре чемпионата Украины клуб из Петрово очками не разжился. В областном дерби «Ингулец» уступил «Александрии» (1:2).

    В этом поединке «Ингулец» наверняка будет пытаться добыть первый зачетный балл в чемпионате. Ждем некоторой ротации состава и увеличения атакующей мощи.

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлиста» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Ингульца» — за 2.80.

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    «Металлист» наверняка с первых минут будет активно атаковать.

    «Ингулец» также не собирается отсиживаться в обороне.

    Обе команды имеют не самые надежные оборонительные тылы. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.30.

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    «Металлист» — «Ингулец»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. «Металлист» и «Ингулец» будут забивать
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