«Кроули Таун»
«Кроули Таун» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В первом раунде турнира он обыграл «Бристоль Роверс» (1:0).
Команда выступает в четвертом по ранге дивизионе Англии — Лиге 2. В прошлом сезоне первенства она заняла 12-ю строчку из 24-х.
Коэффициенты матча Кроули Таун — Фулхэм
В нынешней кампании коллектив занимает предпоследнее, 23-е место с одним баллом в активе после пяти туров.
В восьми последних поединках во всех турнирах клуб одержал только одну победу пяти поражениях и двух ничьих.
«Фулхэм»
Лондонский клуб в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип, гарантировав себе повышение в классе еще за 3 тура до финиша.
Спустя всего год после вылета команда вернулась в АПЛ. Очередной потрясающий сезон в Чемпиошипе провел нападающий Александр Митрович, забивший 43 гола.
В трех стартовых турах «Фулхэм» выступил довольно успешно, одержав одну победу и дважды сыграв вничью — в том числе с «Ливерпулем» (2:2).
С учетом товарищеских встреч, на сегодня у «Дачников» серия из пяти поединков без поражений при двух победах и трех ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.