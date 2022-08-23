«Кроули Таун» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Кроули Таун» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кроули Таун»

«Кроули Таун» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В первом раунде турнира он обыграл «Бристоль Роверс» (1:0).

Команда выступает в четвертом по ранге дивизионе Англии — Лиге 2. В прошлом сезоне первенства она заняла 12-ю строчку из 24-х.

Коэффициенты матча Кроули Таун — Фулхэм 1 10.50 X 5.40 2 1.25 Ставка

В нынешней кампании коллектив занимает предпоследнее, 23-е место с одним баллом в активе после пяти туров.

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В восьми последних поединках во всех турнирах клуб одержал только одну победу пяти поражениях и двух ничьих.

«Фулхэм»

Лондонский клуб в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип, гарантировав себе повышение в классе еще за 3 тура до финиша.

Спустя всего год после вылета команда вернулась в АПЛ. Очередной потрясающий сезон в Чемпиошипе провел нападающий Александр Митрович, забивший 43 гола.

В трех стартовых турах «Фулхэм» выступил довольно успешно, одержав одну победу и дважды сыграв вничью — в том числе с «Ливерпулем» (2:2).

С учетом товарищеских встреч, на сегодня у «Дачников» серия из пяти поединков без поражений при двух победах и трех ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.