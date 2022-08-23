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    Станет ли «Кроули Таун» проблемой для «Фулхэма»?

    «Кроули Таун» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок английской лиги, 23 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кроули Таун» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм» не проигрывает пять матчей кряду
    «Кроули Таун» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Кроули Таун» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 23 Августа 2022 года
    Кроули Таун
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Кроули Таун 21:45 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Кроули Таун»

    «Кроули Таун» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В первом раунде турнира он обыграл «Бристоль Роверс» (1:0).

    Команда выступает в четвертом по ранге дивизионе Англии — Лиге 2. В прошлом сезоне первенства она заняла 12-ю строчку из 24-х.

    Коэффициенты матча Кроули Таун — Фулхэм

  • 1
  • 10.50
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.25
  • Ставка
    •

    В нынешней кампании коллектив занимает предпоследнее, 23-е место с одним баллом в активе после пяти туров.

    Все прогнозы на футбол

    В восьми последних поединках во всех турнирах клуб одержал только одну победу пяти поражениях и двух ничьих.

    «Фулхэм»

    Лондонский клуб в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип, гарантировав себе повышение в классе еще за 3 тура до финиша.

    Спустя всего год после вылета команда вернулась в АПЛ. Очередной потрясающий сезон в Чемпиошипе провел нападающий Александр Митрович, забивший 43 гола.

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    • В трех стартовых турах «Фулхэм» выступил довольно успешно, одержав одну победу и дважды сыграв вничью — в том числе с «Ливерпулем» (2:2).

    С учетом товарищеских встреч, на сегодня у «Дачников» серия из пяти поединков без поражений при двух победах и трех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    «Кроули Таун» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. Станет ли «Кроули Таун» проблемой для «Фулхэма»?
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