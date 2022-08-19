«Хэбей Форчун» сыграет на своем поле с «Чанчунь Ятай» в рамках 14-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 августа, начало — в 15:00 мск. «Хэбей Форчун» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хэбей Форчун»

Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Хэбей Форчун» замыкает турнирную таблицу.

Причем забила команда всего 8 мячей в 13 матчах. Зато в свои ворота пропущено уже 34 мяча.

«Хэбей Форчун» явно стоит на вылет. Всего 3 очка набрала команда, а в последнем туре и вовсе опозорилась, уступив «Шаньдун Тайшань» (0:7).

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«Хэбей Форчун» традиционно успешно играет с «Чанчунь Ятай». Из пяти последних матчей команда выиграла дважды при одной неудаче.

«Чанчунь Ятай»

«Чанчунь Ятай» в своем чемпионате выступает неудачно. Сейчас команда осела на скромном 13 месте в таблице.

Впрочем, потенциально команда способна на значительно большее. Вот только с атакой имеются проблемы: забито всего 16 мячей в 12 матчах.

Причем в минувшем туре «Чанчунь Ятай» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Тяньцзинь Тайгер» (2:2).

«Чанчунь Ятай» наверняка будет действовать первым номером. Команда выглядит сильнее соперника, особенно в атаке.

Прогноз и ставка

На победу «Чанчунь Ятай» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Хэбей Форчун» — за 4.00.

«Хэбей Форчун» пропускает слишком часто .

«Чанчунь Ятай» смотрится сильнее оппонента.

Гости выглядят значительно сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.00.