ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конте против ТухеляКонте против Тухеля, «Пиццагейт» и еще 9 знаменитых стычек на «бровке» Дарвин Нуньес Премия Дарвина. Глупое удаление Нуньеса ставит под угрозу надежды «Ливерпуля» на титул Камару УсманКамару Усман проведет уже шестую защиту, экс-чемпион в среднем весе Люк Рокхолд сразится с Пауоло Костой
  • 21:26
    • «Спартак» сыграет в одной группе с «Зенитом» в Кубке России
  • 23:51
    • Киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» в отборе ЛЧ
  • 21:37
    • Финляндия вышла в полуфинал МЧМ-2022, обыграв Германию
  • 18:06
    • Хавбек «Краснодара» перешел в израильский «Хапоэль» Беер-Шева
  • 14:50
    • Самый титулованный игрок в истории «Реала» Марсело может завершить карьеру
  • 14:38
    • Магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист» в предсезонном турнире
  • 14:27
    • Трансфер Рабьо из «Ювентуса» в «МЮ» не состоится
    Все новости спорта

    Три очка для «Чанчунь Ятай»?!

    «Хэбей Форчун» — «Чанчунь Ятай». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Китая, 19 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на Хэбей Чайна Форчун Прогнозы на Чанчунь Ятай
    Прогноз и ставки на «Хэбей Форчун» — «Чанчунь Ятай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чанчунь Ятай»
    «Хэбей Форчун» сыграет на своем поле с «Чанчунь Ятай» в рамках 14-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 августа, начало — в 15:00 мск. «Хэбей Форчун» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Китай. Суперлига 19 Августа 2022 года
    Хэбей
  • Китай. Суперлига
    •  Хэбей 15:00 Чанчунь Ятай Чанчунь Ятай
  • Чанчунь
    •

    «Хэбей Форчун»

    Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Хэбей Форчун» замыкает турнирную таблицу.

    Причем забила команда всего 8 мячей в 13 матчах. Зато в свои ворота пропущено уже 34 мяча.

    «Хэбей Форчун» явно стоит на вылет. Всего 3 очка набрала команда, а в последнем туре и вовсе опозорилась, уступив «Шаньдун Тайшань» (0:7).

    Все прогнозы на футбол

    «Хэбей Форчун» традиционно успешно играет с «Чанчунь Ятай». Из пяти последних матчей команда выиграла дважды при одной неудаче.

    «Чанчунь Ятай»

    «Чанчунь Ятай» в своем чемпионате выступает неудачно. Сейчас команда осела на скромном 13 месте в таблице.

    Впрочем, потенциально команда способна на значительно большее. Вот только с атакой имеются проблемы: забито всего 16 мячей в 12 матчах.

  • От Роналду до де Йонга. Еще 20 возможных переходов, которые взорвут трансферный рынок
  • Заключительная часть трансферной кампании подарит как минимум несколько сюрпризов
  • 16/08/2022

    • Причем в минувшем туре «Чанчунь Ятай» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Тяньцзинь Тайгер» (2:2).

    «Чанчунь Ятай» наверняка будет действовать первым номером. Команда выглядит сильнее соперника, особенно в атаке.

    Прогноз и ставка

    На победу «Чанчунь Ятай» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Хэбей Форчун» — за 4.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Хэбей Форчун» пропускает слишком часто.

    «Чанчунь Ятай» смотрится сильнее оппонента.

    Гости выглядят значительно сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Тэгу — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ракув — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ференцварош — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пюник — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Словацко — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хэбей Форчун» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Чанчунь Ятай»?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры