«Хэбей Форчун»
Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. «Хэбей Форчун» замыкает турнирную таблицу.
Причем забила команда всего 8 мячей в 13 матчах. Зато в свои ворота пропущено уже 34 мяча.
«Хэбей Форчун» явно стоит на вылет. Всего 3 очка набрала команда, а в последнем туре и вовсе опозорилась, уступив «Шаньдун Тайшань» (0:7).
«Хэбей Форчун» традиционно успешно играет с «Чанчунь Ятай». Из пяти последних матчей команда выиграла дважды при одной неудаче.
«Чанчунь Ятай»
«Чанчунь Ятай» в своем чемпионате выступает неудачно. Сейчас команда осела на скромном 13 месте в таблице.
Впрочем, потенциально команда способна на значительно большее. Вот только с атакой имеются проблемы: забито всего 16 мячей в 12 матчах.
Причем в минувшем туре «Чанчунь Ятай» добыл один балл. На выезде команда расписала мировую с «Тяньцзинь Тайгер» (2:2).
«Чанчунь Ятай» наверняка будет действовать первым номером. Команда выглядит сильнее соперника, особенно в атаке.
Прогноз и ставка
На победу «Чанчунь Ятай» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Хэбей Форчун» — за 4.00.
«Хэбей Форчун»
«Чанчунь Ятай» смотрится сильнее оппонента.
Гости выглядят значительно сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.00.