«Гент»
Эта команда только-только стартовала во внутреннем чемпионате. В четырех турах «Гент» набрал 8 очков.
В минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. На выезде был уверенно обыгран «Остенде» (1:3).
При этом, «Гент» добыл уже вторую победу к ряду. Так что команда постепенно вкатывается в сезон.
«Гент» явно настроен пройти в групповой турнир Лиги Европы. Киприотов команда должна проходить.
«Омония»
Чемпионат Кипра еще не стартовал. Так что «Омония» играла в контрольных матчах и в Суперкубке страны.
«Омония» в рамках последнего уступила «Аполлону» (2:0). Так что настроение в команде явно не лучшее.
Фактическое отсутствие официальных матчей явно не идет в плюс, да и вообще, киприоты и стабильность — две разные истории.
В этом поединке «Омония» будет стараться зацепиться за ничью. Так что ждем от гостей игры вторым номером.
Прогноз и ставка
На победу «Гент» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 5.40, а победу «Омонии» — за 9.40.
«Гент»
«Омония» в атаке выглядит бледновато.
Бельгийцы выглядят монолитнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.46.