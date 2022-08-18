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    Голепад в Генте заказывали?!

    «Гент» — «Омония». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, квалификация Лиги Европы, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Омония»
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    Свен Кумс
    «Гент» сыграет на своем поле с «Омонией» в рамках финального раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:30 мск. «Гент» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Гент
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Гент 21:30 Омония Омония
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Гент»

    Эта команда только-только стартовала во внутреннем чемпионате. В четырех турах «Гент» набрал 8 очков.

    В минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. На выезде был уверенно обыгран «Остенде» (1:3).

    При этом, «Гент» добыл уже вторую победу к ряду. Так что команда постепенно вкатывается в сезон.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Гент» явно настроен пройти в групповой турнир Лиги Европы. Киприотов команда должна проходить.

    «Омония»

    Чемпионат Кипра еще не стартовал. Так что «Омония» играла в контрольных матчах и в Суперкубке страны.

    «Омония» в рамках последнего уступила «Аполлону» (2:0). Так что настроение в команде явно не лучшее.

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  • 15/08/2022

    • Фактическое отсутствие официальных матчей явно не идет в плюс, да и вообще, киприоты и стабильность — две разные истории.

    В этом поединке «Омония» будет стараться зацепиться за ничью. Так что ждем от гостей игры вторым номером.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гент» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 5.40, а победу «Омонии» — за 9.40.

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    «Гент» в последних матчах выглядел впечатляюще.

    «Омония» в атаке выглядит бледновато.

    Бельгийцы выглядят монолитнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.46.

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    «Гент» — «Омония»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Голепад в Генте заказывали?!
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