«Гент» сыграет на своем поле с «Омонией» в рамках финального раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 18 августа, начало — в 21:30 мск. «Гент» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

Эта команда только-только стартовала во внутреннем чемпионате. В четырех турах «Гент» набрал 8 очков.

В минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. На выезде был уверенно обыгран «Остенде» (1:3).

При этом, «Гент» добыл уже вторую победу к ряду. Так что команда постепенно вкатывается в сезон.

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«Гент» явно настроен пройти в групповой турнир Лиги Европы. Киприотов команда должна проходить.

«Омония»

Чемпионат Кипра еще не стартовал. Так что «Омония» играла в контрольных матчах и в Суперкубке страны.

«Омония» в рамках последнего уступила «Аполлону» (2:0). Так что настроение в команде явно не лучшее.

Фактическое отсутствие официальных матчей явно не идет в плюс, да и вообще, киприоты и стабильность — две разные истории.

В этом поединке «Омония» будет стараться зацепиться за ничью. Так что ждем от гостей игры вторым номером.

Прогноз и ставка

На победу «Гент» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 5.40, а победу «Омонии» — за 9.40.

«Гент» в последних матчах выглядел впечатляюще .

«Омония» в атаке выглядит бледновато.

Бельгийцы выглядят монолитнее, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.46.