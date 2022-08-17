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    «Сан-Лоренсо» — «Платенсе». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Аргентины, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Лоренсо» — «Платенсе»
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    «Сан-Лоренсо»
    В 14-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Сан-Лоренсо» на своем поле сыграет против «Платенсе». Поединок пройдет в ночь на 17 августа и начнется в 01:00 по мск. «Сан-Лоренсо» — «Платенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 17 Августа 2022 года
    Сан-Лоренсо
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    •  Сан-Лоренсо 01:00 Платенсе Платенсе
  • Флорида
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    «Сан-Лоренсо»

    По итогам 13 туров «Сан-Лоренсо» расположился на 13 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 баллов. Однако от пятой строки команду отделяет лишь четыре пункта.

    «Сине-красные» в текущем первенстве само чаще играют вничью, расписав уже восемь мировых исходов при трех выигрышах и всего двух фиаско, забито 17 голов, а пропущено на два меньше.

    В свой последней проведенной игре коллектив на выезде уступил «Патронато» со счетом 2:3, прервав тем самым свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победил и четыре игры свел вничью.

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    На своем поле в текущем первенстве «Сан-Лоренсо» еще не знал горечи поражений, раз победив и расписав аж шесть мировых результатов.

    «Платенсе»

    «Платенсе» разместился на восьмой позиции в турнирной таблице аргентинского первенства, имея в своем активе на четыре очка больше, чем у предстоящего противника.

    За всю турнирную дистанцию коллектив потерпел лишь два поражения, пять встреч он еще выиграл и шесть раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей составляет 15:11.

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    • В минувшем туре команда на своей территории одолела «Банфилд» со счетом 3:1, тем самым прервав свою 3-матчевую серию без викторий, где дважды терпели неудачу.

    В выездных встречах «Платенсе» пока соблюдает полный паритет, выиграв, уступив и сыграв вничью по два раза, забил шесть мячей, а пропустил на мяч больше.

    Команды провели между собой лишь три очные игры, две из которых закончились вничью и раз сильнее был «Сан-Лоренсо», причем каждый раз забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка на «Сан-Лоренсо» — «Платенсе»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Лоренсо» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Платенсе» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.26.

    Так как обе команды довольно-таки забивные и между собой играли только с обоюдными забитыми мячами, то и сейчас рекомендуем ставить на обе забьют.

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    «Сан-Лоренсо» — «Платенсе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. Продлят ли команды обоюдную забивную тенденцию?
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