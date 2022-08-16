«Сентраль Кордоба» сыграет на своем поле с «Колоном» в рамках 14-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 16 августа, начало — в 22:30 мск. «Сентраль Кордоба» — «Колон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сентраль Кордоба»

Эта команда начала сезон явно не лучшим образом. Сейчас «Сентраль Кордоба» находится на 21 месте в таблице.

При этом в 13 матчах команда забила 14 мячей. А вот оборона дала результативный сбой уже 18 раз.

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Сентраль Кордоба» минимально уступил «Атлетико Тукуман».

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«Сентраль Кордоба» традиционно сложно противостоит «Колону». Из шести очных битв команда выиграла один раз при пяти поражениях.

«Колон»

«Колон» начал чемпионат также не столь позитивно. В 13 матчах команда смогла забить всего 11 раз.

«Колон» явно не устраивает роль середняка элиты. Причем обороняется команда довольно неплохо, пропустив лишь 13 мячей.

Минувший тур принес команде лишь один зачетный пункт. Дома «Колон» расписал мировую с «Арсеналом Саранди» (1:1).

«Колон» два своих последних поединка свел вничью. Причем не побеждает команда без малого месяц.

Прогноз и ставка

На победу «Сентраль Кордоба» в этом матче можно поставить за 2.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Колон» — за 2.75.

«Сентраль Кордоба» нестабилен в плане результатов.

«Колон» будет стремиться улучшить свое турнирное положение .

Гости по игре сильнее, к тому же серьезно мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Колона» с коэффициентом 2.75.