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    Холанд в одиночку разобьет «Борнмут»?

    «Манчестер Сити» — «Борнмут». Ставка (к. 3.20) и прогноз на чемпионат Англии 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Борнмут»
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    Эрлинг Холанд в первом туре АПЛ забил два мяча в ворота «Вест Хэма»
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Августа 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в конце июля неудачно сыграл против «Ливерпуля» (1:3) в матче за Суперкубок Англии, но в АПЛ действующий чемпион стартовал без потерь.

    В первом туре команда Пепа Гвардиолы одержала уверенную победу над «Вест Хэм» — 2:0.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Борнмут

  • 1
  • 1.07
  • X
  • 11.00
  • 2
  • 30.00
  • Ставка
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    А главным героем стал Эрлинг Холанд. Норвежец забил по голу в каждом тайме, тем самым дав понять, что он намерен бороться за «Золотую бутсу».

    Календарь и таблица АПЛ

    А что касается общего впечатления от игры, то это был один из тех случаев, когда можно сказать, что «Ман Сити» провел почти идеальный матч. У «Вест Хэма» за 90 минут был лишь один удар в створ.

    «Борнмут»

    «Борнмут» тоже стартовал с победы. На прошлой неделе команда Скотта Паркера выиграла на своем поле у «Астон Виллы» — 2:0.

    Результат достаточно неожиданный, все-таки по составу клуб из Бирмингема вполне способен бороться даже за место в первой восьмерке.

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    • И, пожалуй, можно сказать, что «Борнмуту» повезло, что у соперника в тот день были явные проблемы с реализацией. Из 15-ти ударов только два пришлись в створ ворот.

    «Борнмут» не очень удачно провел заключительные товарищеские матчи, проиграв «Браге», «Бристоль Сити» и «Реал Сосьедаду».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Ман Сити». Ничью предлагают за 12.75, а на «Борнмут» можно поставить за 36.00.

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    Да, без шансов для «Борнмута». Единственный вопрос заключается в том, сколько мячей получат — больше или меньше трех. Скорее всего, тремя «Сити» не ограничится.

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 4,0 за 3.20.

    Один только Холанд может запросто ввалить два-три мяча.

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    «Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Холанд в одиночку разобьет «Борнмут»?
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