«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Борнмута» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в конце июля неудачно сыграл против «Ливерпуля» (1:3) в матче за Суперкубок Англии, но в АПЛ действующий чемпион стартовал без потерь.

В первом туре команда Пепа Гвардиолы одержала уверенную победу над «Вест Хэм» — 2:0.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Борнмут 1 1.07 X 11.00 2 30.00 Ставка

А главным героем стал Эрлинг Холанд. Норвежец забил по голу в каждом тайме, тем самым дав понять, что он намерен бороться за «Золотую бутсу».

Календарь и таблица АПЛ

А что касается общего впечатления от игры, то это был один из тех случаев, когда можно сказать, что «Ман Сити» провел почти идеальный матч. У «Вест Хэма» за 90 минут был лишь один удар в створ.

«Борнмут»

«Борнмут» тоже стартовал с победы. На прошлой неделе команда Скотта Паркера выиграла на своем поле у «Астон Виллы» — 2:0.

Результат достаточно неожиданный, все-таки по составу клуб из Бирмингема вполне способен бороться даже за место в первой восьмерке.

И, пожалуй, можно сказать, что «Борнмуту» повезло, что у соперника в тот день были явные проблемы с реализацией. Из 15-ти ударов только два пришлись в створ ворот.

«Борнмут» не очень удачно провел заключительные товарищеские матчи, проиграв «Браге», «Бристоль Сити» и «Реал Сосьедаду».

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Ман Сити». Ничью предлагают за 12.75, а на «Борнмут» можно поставить за 36.00.

Да, без шансов для «Борнмута». Единственный вопрос заключается в том, сколько мячей получат — больше или меньше трех. Скорее всего, тремя «Сити» не ограничится.

Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 4,0 за 3.20.

Один только Холанд может запросто ввалить два-три мяча.