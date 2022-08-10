«Канвон» сыграет на своем поле против «Тэгу» в рамках 24-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 10 августа, начало — в 13:30 мск. «Канвон» — «Тэгу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Канвон»

«Канвон» занимает седьмое место в таблице после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков.

У «Канвона» по-прежнему остаются неплохие шансы завершить первый этап чемпионата в топ-6 и продолжить борьбу в компании лучших клубов страны.

Правда, в трех предыдущих матчах «Канвон» потерпел два поражения — от «Ульсана» и «Похан Стилерс». Правда, в обоих случаях на выезде.

Между этими проигрышами была домашняя победа над «Чонбук Моторс», который находится на второй строчке.

«Канвон» набрал 13 очков и забил 11 мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Тэгу»

«Тэгу» тем временем занимает девятое место, набрав в 25-ти матчах 27 очков.

Беспроигрышная серия «Тэгу» составляет уже семь матчей. Очевидно, что команда оказалась не готова к борьбе за место в первой шестерке.

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На этом отрезке «Тэгу» потерпел три поражения и четыре раза сыграл вничью.

Невероятный факт: восемь из десяти предыдущих матчей «Тэгу» на выезде завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Канвон» в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Тэгу» — за 2.94.

В начале марта «Канвон» уверенно обыграл «Тэгу» на своем поле. В мае соперник взял реванш, победив дома со счетом 3:0.

Но сейчас, похоже, «Канвон» готовится еще раз забрать у «Тэгу» три очка. С учетом недавних матчей это вполне реально.

Ставка — победа «Канвона» за 2.32.