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    «Канвон» снова обыграет «Тэгу» на своем поле?

    «Канвон» — «Тэгу». Прогноз (к. 2.32) и ставки на чемпионат Южной Кореи 10 августа 2022 года

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    «Канвон» сыграет на своем поле против «Тэгу» в рамках 24-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 10 августа, начало — в 13:30 мск. «Канвон» — «Тэгу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Канвон»

    «Канвон» занимает седьмое место в таблице после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 30 очков.

    У «Канвона» по-прежнему остаются неплохие шансы завершить первый этап чемпионата в топ-6 и продолжить борьбу в компании лучших клубов страны.

    Правда, в трех предыдущих матчах «Канвон» потерпел два поражения — от «Ульсана» и «Похан Стилерс». Правда, в обоих случаях на выезде.

    Между этими проигрышами была домашняя победа над «Чонбук Моторс», который находится на второй строчке.

    «Канвон» набрал 13 очков и забил 11 мячей в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Тэгу»

    «Тэгу» тем временем занимает девятое место, набрав в 25-ти матчах 27 очков.

    Беспроигрышная серия «Тэгу» составляет уже семь матчей. Очевидно, что команда оказалась не готова к борьбе за место в первой шестерке.

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    На этом отрезке «Тэгу» потерпел три поражения и четыре раза сыграл вничью.

    Невероятный факт: восемь из десяти предыдущих матчей «Тэгу» на выезде завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Канвон» в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Тэгу» — за 2.94.

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    В начале марта «Канвон» уверенно обыграл «Тэгу» на своем поле. В мае соперник взял реванш, победив дома со счетом 3:0.

    Но сейчас, похоже, «Канвон» готовится еще раз забрать у «Тэгу» три очка. С учетом недавних матчей это вполне реально.

    Ставка — победа «Канвона» за 2.32.

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    «Канвон» — «Тэгу»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 10.08.2022. Прогнозы на футбол. «Канвон» снова обыграет «Тэгу» на своем поле?
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