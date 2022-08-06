«Клермон» на старте французской Лиги 1 сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках первого тура. Матч пройдет 6 августа, начало — в 22:00 мск. «Клермон» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

Звездного старта «Клермона» в своей первой кампании в Лиге 1 в сезоне 2021/2022 в конечном итоге оказалось достаточно, чтобы сохранить свое место в элитном дивизионе как минимум еще на год.

Однако подопечные Паскаля Гастьена, похоже, выдохлись по ходу чемпионата, поскольку их неутешительные выступления во второй половине кампании 2021/22 привели к финишу на 17-м месте.

Коэффициенты матча Клермон — ПСЖ 1 10.50 X 6.70 2 1.25 Ставка

Если они не найдут способ возобновить свои впечатляющие выступления на ранней стадии прошлого сезона, «Клермону» может грозить вылет в низший дивизион.

Все прогнозы на Лигу 1

В межсезонье коллектив провел шесть контрольных поединков, в которых одержал четыре победы и дважды проиграл.

ПСЖ

Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

На евроарене же ПСЖ в очередной раз разочаровал своих поклонников, уступив дорогу мадридскому «Реалу» еще на стадии 1/8 финала. Дома французы выиграли 1:0, но в гостях уступили 1:3.

Этим летом коллектив с новым тренером Кристофом Гальтье успел провести четыре товарищеских встречи, каждый из которых выиграл, и один официальный — против «Нанта» (4:0) в Суперкубке Франции.

Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 14-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 11 победных результатов и три мировых исхода.

Прогноз и ставки

Букмекеры предсказуемо считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22.

Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,10.