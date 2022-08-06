ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги? Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции Сергей Павлович и Деррик ЛьюисСергей Павлович продолжает дорогу к чемпионскому поясу. Деррик Льюис получил по заслугам
  • 06:50
    • Медведев пробился в полуфинал турнира в Мексике
  • 00:17
    • «Атлетико» разгромил «Кадис» в товарищеском матче
  • 23:56
    • «Олимпиакос» спасся от поражения в матче отбора Лиги Европы со «Слованом»
  • 22:40
    • «Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой
  • 22:28
    • Гол Нагнойного принес «Заре» победу над «Университатей» в отборе ЛК
  • 21:58
    • «Фенербахче» в большинстве разгромил «Словацко» в отборе Лиги Европы
  • 20:56
    • «Партизан» проиграл кипрскому АЕКу в матче 3-го раунда отбора ЛЕ
    Все новости спорта

    Как начнет новый сезон Лиги 1 ПСЖ?

    «Клермон» — ПСЖ. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Лигу 1 5 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Клермон Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Клермон» — ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ПСЖ начинает защиту титула
    «Клермон» на старте французской Лиги 1 сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках первого тура. Матч пройдет 6 августа, начало — в 22:00 мск. «Клермон» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 06 Августа 2022 года
    Клермон
  • Франция. Лига 1
    •  Клермон 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •

    «Клермон»

    Звездного старта «Клермона» в своей первой кампании в Лиге 1 в сезоне 2021/2022 в конечном итоге оказалось достаточно, чтобы сохранить свое место в элитном дивизионе как минимум еще на год.

    Однако подопечные Паскаля Гастьена, похоже, выдохлись по ходу чемпионата, поскольку их неутешительные выступления во второй половине кампании 2021/22 привели к финишу на 17-м месте.

    Коэффициенты матча Клермон — ПСЖ

  • 1
  • 10.50
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 1.25
  • Ставка
    •

    Если они не найдут способ возобновить свои впечатляющие выступления на ранней стадии прошлого сезона, «Клермону» может грозить вылет в низший дивизион.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В межсезонье коллектив провел шесть контрольных поединков, в которых одержал четыре победы и дважды проиграл.

    ПСЖ

    Парижский гранд в прошлом сезоне после годичного перерыва выиграл золотые награды чемпионата Франции. Коллектив задолго до финиша стал чемпионом.

    На евроарене же ПСЖ в очередной раз разочаровал своих поклонников, уступив дорогу мадридскому «Реалу» еще на стадии 1/8 финала. Дома французы выиграли 1:0, но в гостях уступили 1:3.

  • Только «Лион» может остановить ПСЖ во Франции
  • Превью французской Лиги 1
  • Вчера

    • Этим летом коллектив с новым тренером Кристофом Гальтье успел провести четыре товарищеских встречи, каждый из которых выиграл, и один официальный — против «Нанта» (4:0) в Суперкубке Франции.

    Всего с учетом всех проведенных турниров у «красно-синих» 14-матчевая беспроигрышная серия, в которой было 11 победных результатов и три мировых исхода.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры предсказуемо считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,22.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Акжайык — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Туран — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шяуляй — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кальяри — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — ФералпиСало
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Таммека — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Витебск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бирмингем — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лион — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.72
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Клермон» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. Как начнет новый сезон Лиги 1 ПСЖ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры