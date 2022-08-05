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    Старт сезона оппоненты начнут низовым поединком

    «Лечче» — «Читтаделла». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок Италии, 5 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лечче» — «Читтаделла»
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    «Лечче»
    5 августа в рамках 1/32 финала Кубка Италии «Лечче» на своем поле примет «Читтаделлу». Поединок стартует в 22:00 по мск. «Лечче» — «Читтаделла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 05 Августа 2022 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 22:00 Читтаделия Читтаделия
  • Италия. Кубок
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    «Лечче»

    «Лечче» отлично провел прошлый сезон, завоевав билет в Серии А. Он смог выиграть второй итальянский дивизион, став победителем лиги за несколько туров до финиша.

    «Паприканцы» за 38 проведенных встреч прошедшего чемпионата проиграли только пять из них при 19 победах и 14 мировых результатах, разница мячей составила — 59:31.

    «Волки» при подготовке к новому сезону провели всего три спарринга, в которых только раз выиграли, одолев команду из третьей итальянской лиги, а также дважды проиграли — «Бохуму» 2:3 и «Парме» 0:1.

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    На трансферном рынке команда была не особо активной, но пару покупок для усиления под элиту сделала.

    «Читтаделла»

    «Читтаделла» — представитель Серии Б. В прошлом сезоне команда там не блистала, завершив чемпионат в середине турнирной таблицы.

    «Бордовые» отличались слабой атакой в минувшем первенстве, забив всего лишь 38 голов в 38 проведенных играх, а пропустил коллектив на два мяча меньше.

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  • 01/08/2022

    • В межсезонье команда провела всего лишь два товарищеских матча, выиграв их оба. Правда, соперниками были ну уж очень скромные коллективы.

    В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 2:1. Отметим, что в семи последних очных матчей этих клубов неизменно забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка на «Лечче» — «Читтаделла»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лечче» — 1.59, победа «Читтаделлы» — 5.45, ничья — 3.94.

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    Проход: «Лечче» — 1.25; «Читтаделлы» — 3.55.

    Хотя команды играли в последнее время между собой результативно, но на старте сезона, когда они еще далеки от оптимальных кондиций, они вполне могут выдать низовую встречу.

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    «Лечче» — «Читтаделла»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.08.2022. Прогнозы на футбол. Старт сезона оппоненты начнут низовым поединком
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