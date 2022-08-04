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    Обыграет ли «Хайдук» «Виторию Гимарайнш»?

    «Хайдук» — «Витория Гимарайнш». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 4 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хайдук» — «Витория Гимарайнш»
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    «Хайдук» выиграл два последних матча
    В четверг, 4 августа «Хайдук» на своём поле сыграет против «Витории Гимарайнш». Это первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 22:00. «Хайдук» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хайдук»

    «Хайдук» в прошлом сезоне довольствовался серебряными медалями. При этом в итоге оказался ближе к бронзе, чем золоту — отрыв в три очка от третьего «Осиека».

    В первом же официальном матче новой кампании команда проиграла «Динамо» Загреб в поединке за Суперкубок Хорватии.

    Два стартовых матча нового розыгрыша чемпионата Хорватии коллектив выиграл — у «Истры» (2:0) и «Вараждина» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Примечательно, что все свои товарищеские встречи в предсезонке клуб не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    «Витория Гимарайнш»

    Команда не испытала проблем с венгерской «Пушкаш-Академией» на прошлой стадии. «Витория Гимарайнш» победила с общим счетом 3:0.

    В составе команды выделяется Тьяго Силва. Опытный хавбек может и отдать передачу, и забить самолично.

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  • 29/07/2022

    • В своем чемпионате «Витория Гимарайнш» еще не стартовала, но грядущая игра станет генеральной репетицией перед стартом в португальской лиге.

    В последних девяти матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, клуб потерпел только одно поражение при четырех победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которой равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья оценивается в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 1,85.

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    «Хайдук» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Хайдук» «Виторию Гимарайнш»?
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