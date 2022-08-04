«Хайдук»
«Хайдук» в прошлом сезоне довольствовался серебряными медалями. При этом в итоге оказался ближе к бронзе, чем золоту — отрыв в три очка от третьего «Осиека».
В первом же официальном матче новой кампании команда проиграла «Динамо» Загреб в поединке за Суперкубок Хорватии.
Два стартовых матча нового розыгрыша чемпионата Хорватии коллектив выиграл — у «Истры» (2:0) и «Вараждина» (2:0).
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Примечательно, что все свои товарищеские встречи в предсезонке клуб не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.
«Витория Гимарайнш»
Команда не испытала проблем с венгерской «Пушкаш-Академией» на прошлой стадии. «Витория Гимарайнш» победила с общим счетом 3:0.
В составе команды выделяется Тьяго Силва. Опытный хавбек может и отдать передачу, и забить самолично.
В своем чемпионате «Витория Гимарайнш» еще не стартовала, но грядущая игра станет генеральной репетицией перед стартом в португальской лиге.
В последних девяти матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, клуб потерпел только одно поражение при четырех победах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которой равен 2,37.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья оценивается в 3,00.
Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 1,85.