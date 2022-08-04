В четверг, 4 августа «Хайдук» на своём поле сыграет против «Витории Гимарайнш». Это первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало матча — в 22:00. «Хайдук» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хайдук»

«Хайдук» в прошлом сезоне довольствовался серебряными медалями. При этом в итоге оказался ближе к бронзе, чем золоту — отрыв в три очка от третьего «Осиека».

В первом же официальном матче новой кампании команда проиграла «Динамо» Загреб в поединке за Суперкубок Хорватии.

Два стартовых матча нового розыгрыша чемпионата Хорватии коллектив выиграл — у «Истры» (2:0) и «Вараждина» (2:0).

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Примечательно, что все свои товарищеские встречи в предсезонке клуб не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

«Витория Гимарайнш»

Команда не испытала проблем с венгерской «Пушкаш-Академией» на прошлой стадии. «Витория Гимарайнш» победила с общим счетом 3:0.

В составе команды выделяется Тьяго Силва. Опытный хавбек может и отдать передачу, и забить самолично.

В своем чемпионате «Витория Гимарайнш» еще не стартовала, но грядущая игра станет генеральной репетицией перед стартом в португальской лиге.

В последних девяти матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, клуб потерпел только одно поражение при четырех победах.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которой равен 2,37.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья оценивается в 3,00.

Наши прогноз и ставка — гол в обоих таймах за 1,85.