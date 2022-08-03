«Будё-Глимт»
Чемпион Норвегии начал квалификацию Лиги чемпионов с 1-го отборочного раунда. В этой стадии турнира «Будё-Глимт» противостоял лучший клуб Фарерских островов — «КИ Клаксвик». Первая встреча завершилась победой скандинавов со счётом 3:0. В ответном поединке — было поражение (1:3).
Потом была битва во 2-м отборочном раунде. Снова поражение в гостях, на этот раз от «Линфилда» из Северной Ирландии.
В домашнем матче «Будё-Глимт» пришёл в себя и уничтожил своего соперника с разгромным счётом — 8:0.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» стремится защитить титул. Команда пока идёт на 3-м месте в турнирной таблице — в активе клуба 31 очко. 30-го июля была одержана гостевая победа над командой «Олесунн» (2:1).
«Жальгирис»
«Жальгирис» — действующий чемпион Литвы и единственный представитель футбольной ассоциации в еврокубках.
В чемпионате своей страны литовский коллектив лидирует. Хотя игры с участием «Жальгириса» переносятся. Из ближайших — домашний поеднок против ФК «Банга» (7 августа). Но и эту встречу могут перенести.
Несмотря на отсутствие игровой практики в чемпионате, «Жальгирис» по-прежнему лидер литовского первенства. У клуба три игры в запасе и на 1 очко опережает ближайшего преследователя — команду «Хегельман Литауэн».
Турнирный путь в Лиге чемпионов «Жальгирис» начал с 1-го раунда, где одержал победу над командой «Балкани» из Косово (2:1). Во 2-й стадии была громкая победа над скандинавами из шведского «Мальмё» (3:0).
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Будё-Глимт» — 1.25, ничья — 6.30, победа «Жальгириса» — 11.50.
Прогнозируем, что будет уверенная победа «Будё-Глимт». Норвежцы ещё не пропускали в этом розыгрыше Лиги чемпионов при родных болельщиках. И команда вряд ли пропустит вновь.
Наши прогноз и ставка — забьет гол одна из команд с коэффициентом 1.74, и скорее всего это будут норвежцы.