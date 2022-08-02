Бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа» на своем поле примет «Рейнджерс» в первом поединке 3-го раунда отбора Лиги чемпионов. Матч состоится 2 августа и начнется в 21:45 по мск. «Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юнион Сент-Жиллуа»

«Юнион Сент-Жиллуа» занял второе место в чемпионате Бельгии по итогам прошлого сезона, благодаря чему выступает в Лиге чемпионов.

В новом сезоне национального первенства команда стартовала так себе. После ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1) они переиграла «Шарлеруа» (1:0).

До старта официальных матчей, которые до сих пор клуб проводил в бельгийской лиге, она провела шесть товарищеских встреч.

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В них коллектив трижды выиграл и трижды сыграл вничью. С учетом всех поединков команда не знает поражений восемь игр.

«Рейнджерс»

Повторить успех прошлых лет и стать чемпионом Шотландии хозяевам не удалось. Однако коллектив далеко зашел в кубковых соревнованиях.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» стал победителем Кубка Шотландии. В финале команда Джованни ван Бронхорста обыграла «Хартс» (2:0).

Также глазвегианцы сыграли в финале Лиги Европы. Но там в серии пенальти коллектив проиграл «Айнтрахту».

После двух побед и одного поражения в рамках предсезонной подготовки «Рейнджерс» победил «Ливингстон» (2:1) в стартовом туре шотландской Премьер-лиги.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.