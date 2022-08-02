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    Создаст ли «Юнион Сент-Жиллуа» проблемы «Рейнджерс»?

    «Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 2.75) и ставки на Лигу чемпионов 2 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс» начинает выступления в Лиге чемпионов
    Бельгийский «Юнион Сент-Жиллуа» на своем поле примет «Рейнджерс» в первом поединке 3-го раунда отбора Лиги чемпионов. Матч состоится 2 августа и начнется в 21:45 по мск. «Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2022 года
    Юнион
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Юнион 21:45 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Глазго
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    «Юнион Сент-Жиллуа»

    «Юнион Сент-Жиллуа» занял второе место в чемпионате Бельгии по итогам прошлого сезона, благодаря чему выступает в Лиге чемпионов.

    В новом сезоне национального первенства команда стартовала так себе. После ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1) они переиграла «Шарлеруа» (1:0).

    До старта официальных матчей, которые до сих пор клуб проводил в бельгийской лиге, она провела шесть товарищеских встреч.

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    В них коллектив трижды выиграл и трижды сыграл вничью. С учетом всех поединков команда не знает поражений восемь игр.

    «Рейнджерс»

    Повторить успех прошлых лет и стать чемпионом Шотландии хозяевам не удалось. Однако коллектив далеко зашел в кубковых соревнованиях.

    В прошлом сезоне «Рейнджерс» стал победителем Кубка Шотландии. В финале команда Джованни ван Бронхорста обыграла «Хартс» (2:0).

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    • Также глазвегианцы сыграли в финале Лиги Европы. Но там в серии пенальти коллектив проиграл «Айнтрахту».

    После двух побед и одного поражения в рамках предсезонной подготовки «Рейнджерс» победил «Ливингстон» (2:1) в стартовом туре шотландской Премьер-лиги.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Юнион Сент-Жиллуа» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 02.08.2022. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Юнион Сент-Жиллуа» проблемы «Рейнджерс»?
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