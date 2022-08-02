«Юнион Сент-Жиллуа»
«Юнион Сент-Жиллуа» занял второе место в чемпионате Бельгии по итогам прошлого сезона, благодаря чему выступает в Лиге чемпионов.
В новом сезоне национального первенства команда стартовала так себе. После ничьей с «Сент-Трюйденом» (1:1) они переиграла «Шарлеруа» (1:0).
До старта официальных матчей, которые до сих пор клуб проводил в бельгийской лиге, она провела шесть товарищеских встреч.
В них коллектив трижды выиграл и трижды сыграл вничью. С учетом всех поединков команда не знает поражений восемь игр.
«Рейнджерс»
Повторить успех прошлых лет и стать чемпионом Шотландии хозяевам не удалось. Однако коллектив далеко зашел в кубковых соревнованиях.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» стал победителем Кубка Шотландии. В финале команда Джованни ван Бронхорста обыграла «Хартс» (2:0).
Также глазвегианцы сыграли в финале Лиги Европы. Но там в серии пенальти коллектив проиграл «Айнтрахту».
После двух побед и одного поражения в рамках предсезонной подготовки «Рейнджерс» победил «Ливингстон» (2:1) в стартовом туре шотландской Премьер-лиги.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.