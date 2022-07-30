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Теперь они постараются сделать больше, чтобы выиграть Суперкубок Англии на поле «Лестера». Хотя последняя подобная встреча против «Ливерпуля» завершилась поражением по пенальти.

В какой форме «Ливерпуль»

Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Сити 1 2.85 X 3.60 2 2.35 Ставка

Красные не стали сильнее за межсезонье. Они потеряли нападающего Садио Мане, ушедшего в «Баварию». Сенегалец, как рыба в воде чувствовал себя в любых построениях Юргена Клоппа. Дарвину Нуньесу, пришедшему ему на замену из «Бенфики», еще только предстоит понять футбол немецкого специалиста.

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Пока же в правильности выбора именно в пользу уругвайца не убеждает даже его покер в ворота «Лейпцига» (5:0). «Ливерпуль» в последнем товарищеском матче проиграл «Зальцбургу» (0:1), до этого были разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:4) и победа над «Кристал Пэлас» (2:0).

Оптимальным составом красные не провели ни одного тайма. В том числе из-за повреждений основного вратаря Алиссона Беккера и нападающего Диогу Жоты.

В какой форме «Манчестер Сити»

В рамках турне по США «горожане» провели два контрольных матча, в которых оказались сильнее мексиканской «Америки» (2:1) и «Баварии» (1:0). Вторая встреча ознаменовалась не только дебютом за «Манчестер Сити» звездного нападающего Эрлинга Холанда, приобретенного у дортмундской «Боруссии», но и первым голом могучего норвежца за новую команду.

За опорную зону в «Сити» теперь отвечает основной игрок сборной Англии Кэлвин Филлипс, ранее выступавший за «Лидс». Даже с учетом продаж Габи Жезуса в «Арсенал» и Рахима Стерлинга в «Челси» команда Гвардиолы не стала слабее. Есть вопросы по левому защитнику, куда прочат Марка Кукурелью из «Брайтона», но с «Ливерпулем» пока придется справляться без него.

Другой вопрос: хватило ли «Сити» двух неполных матчей на сборах (встреча с «Баварией» была сокращена из-за плохой погоды), чтобы в хорошей форме подойти к Суперкубку Англии? Красные пошли по иному пути и провели четыре игры.

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

В минувшем сезоне команды встречались 3 раза: дважды в чемпионате фиксировались ничейные результаты (2:2, 2:2), а в полуфинале Кубка Англии «Ливерпуль» оказался сильнее 3:2.

Четыре из семи голов красных забил ушедший в «Баварию» Мане, у «горожан» 3 (1+2) очка по системе «гол+пас» набрал перешедший в «Арсенал» Жезус.

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Матчи за Суперкубок Англии редко получаются результативными. В 9 случаях подряд не было забито больше трех мячей. Старая добрая Англия — здесь чтут традиции.

В межсезонье «Ливерпуль» не показал, что стал лучше играть в обороне, защитники все также часто ошибаются. В составе «Сити» появилась машина по фамилии Холанд. Возможно, именно его Гвардиоле и не хватало, чтобы окончательно довести команду до идеала.

У «горожан» хорошие шансы взять первый в сезоне трофей. Или как минимум не проиграть красным в основное время.

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