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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз Василия Уткина на матч Суперкубка Англии 30 июля

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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    Василий Уткин
    В матче за Суперкубок Англии — 2022 «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча на «Кинг Пауэр Стэдиум» начнется в 19:00 мск. В прошлом году подопечные Хосепа Гвардиолы уступили в матче за трофей «Лестеру» (0:1). Прогноз на матч делает амбассадор букмекера Фонбет Василий Уткин. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Суперкубок 30 Июля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Теперь они постараются сделать больше, чтобы выиграть Суперкубок Англии на поле «Лестера». Хотя последняя подобная встреча против «Ливерпуля» завершилась поражением по пенальти.

    В какой форме «Ливерпуль»

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Сити

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Красные не стали сильнее за межсезонье. Они потеряли нападающего Садио Мане, ушедшего в «Баварию». Сенегалец, как рыба в воде чувствовал себя в любых построениях Юргена Клоппа. Дарвину Нуньесу, пришедшему ему на замену из «Бенфики», еще только предстоит понять футбол немецкого специалиста.

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    Пока же в правильности выбора именно в пользу уругвайца не убеждает даже его покер в ворота «Лейпцига» (5:0). «Ливерпуль» в последнем товарищеском матче проиграл «Зальцбургу» (0:1), до этого были разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:4) и победа над «Кристал Пэлас» (2:0).

    Оптимальным составом красные не провели ни одного тайма. В том числе из-за повреждений основного вратаря Алиссона Беккера и нападающего Диогу Жоты.

    В какой форме «Манчестер Сити»

    В рамках турне по США «горожане» провели два контрольных матча, в которых оказались сильнее мексиканской «Америки» (2:1) и «Баварии» (1:0). Вторая встреча ознаменовалась не только дебютом за «Манчестер Сити» звездного нападающего Эрлинга Холанда, приобретенного у дортмундской «Боруссии», но и первым голом могучего норвежца за новую команду.

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  • 27/07/2022

    • За опорную зону в «Сити» теперь отвечает основной игрок сборной Англии Кэлвин Филлипс, ранее выступавший за «Лидс». Даже с учетом продаж Габи Жезуса в «Арсенал» и Рахима Стерлинга в «Челси» команда Гвардиолы не стала слабее. Есть вопросы по левому защитнику, куда прочат Марка Кукурелью из «Брайтона», но с «Ливерпулем» пока придется справляться без него.

    Другой вопрос: хватило ли «Сити» двух неполных матчей на сборах (встреча с «Баварией» была сокращена из-за плохой погоды), чтобы в хорошей форме подойти к Суперкубку Англии? Красные пошли по иному пути и провели четыре игры.

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

    В минувшем сезоне команды встречались 3 раза: дважды в чемпионате фиксировались ничейные результаты (2:2, 2:2), а в полуфинале Кубка Англии «Ливерпуль» оказался сильнее 3:2.

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  • 22/07/2022

    • Четыре из семи голов красных забил ушедший в «Баварию» Мане, у «горожан» 3 (1+2) очка по системе «гол+пас» набрал перешедший в «Арсенал» Жезус.

    Прогноз Василия Уткина на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 30 июля

    Матчи за Суперкубок Англии редко получаются результативными. В 9 случаях подряд не было забито больше трех мячей. Старая добрая Англия — здесь чтут традиции.

    В межсезонье «Ливерпуль» не показал, что стал лучше играть в обороне, защитники все также часто ошибаются. В составе «Сити» появилась машина по фамилии Холанд. Возможно, именно его Гвардиоле и не хватало, чтобы окончательно довести команду до идеала.

    У «горожан» хорошие шансы взять первый в сезоне трофей. Или как минимум не проиграть красным в основное время.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Кто возьмет первый трофей сезона?
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