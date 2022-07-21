«Сабуртало» сыграет на своём поле с ФКСБ в рамках четвертьфинала квалификации Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 19:00 (мск). «Сабуртало» — «Стяуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабуртало»

Обладатель Кубка Грузии совершил камбэк в 1-м квалификационном раунде Лиги конференций. «Сабуртало» переиграло албанский клуб «Партизани» (Тирана).

Самое интересное, что «красные орлы» провели неудачно домашний поединок, уступив с минимальным счетом (0:1).

В «ответке» грузинская команда смогла реабилитироваться на гостевой арене. Победа с аналогичным счетом. Исход противостояния решила серия пенальти. Футболисты «Сабуртало» оказались точнее своего соперника (5:4).

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На очереди — серебряный призер чемпионата Румынии — «Стяуа».

«Стяуа»

«Стяуа» вступает в борьбу со 2-го отборочного раунда Лиги конференций, как серебряный призер румынского первенства.

ФКСБ уже стартовал в новом сезоне чемпионата своей страны. Результат первого тура — ничья (1:1). Клуб из Бухареста разошелся миром с командой «Университатя Клуж».

В прошлом году «Стяуа» также играла в Лиге конференций и также начинала свой путь со 2-го раунда.

На этой стадии еврокубка румынская команда проиграла «Шахтеру» из Казахстана. (2:2 — по сумме двух встреч и 3:5 — поражение в серии пенальти).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям: на победу «Стяуа» можно поставить за 1.60. Успех «Сабуртало» оценивается в 5.45, тогда как ничья — в 3.74

«Сабуртало» — команда настроения. Может одержать убедительную победу над соперником или провалиться в обороне и потерпеть крупное поражение.

«Стяуа» пока вкатывается в сезон. Это будет только первый официальный матч. И тем неменее румынская команда превосходит соперника в классе.

Наши прогноз и ставка — победа «Стяуа» с коэффициентом за 1.60