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    «Аргентинос Хуниорс» — «Бока Хуниорс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Аргентины, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    В 9-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Аргентинос Хуниорс» на своей арене примет «Бока Хуниорс». Поединок пройдет в ночь на 20 июля и начнется в 03:30 по мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 20 Июля 2022 года
    Аргентинос Хуниорс
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    •  Аргентинос Хуниорс 03:30 Бока Хуниорс Бока Хуниорс
  • Буэнос-Айрес
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    «Аргентинос Хуниорс»

    «Аргентинос Хуниорс» в текущем розыгрыше чемпионата Аргентины делит первую строку с еще тремя клубами, имея в активе 16 очков.

    За всю турнирную дистанцию коллектив из Буэнос-Айреса смог добыть пять викторий, один поединок он завершил вничью и потерпел два фиаско, забил 12 мячей, пропустил на четыре гола меньше.

    Свои последние три игры чемпионата «красные жуки» выиграли, поочередно одолев дома 2:1 «Тигре», а также в гостях 3:2 «Дефенса и Хустисия» и 3:1 «Барракас Сентраль» в минувшем туре.

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    «Аргентинос Хуниорс» в текущем первенстве на своем поле еще не знал горечи поражений, выиграв три поединка при одном мировом исходе.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» пока этот чемпионат Аргентины проводит не лучшим образам. После восьми туров коллектив идет на 12 месте, имея в активе 12 очко, правда, от первой строки он отстает на четыре пункта.

    В данном первенстве «генуэзцы» еще не играли вничью, выиграв четыре поединка и столько же встреч проиграв, разница мячей равная — 13:13.

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    • В своей последней проведенной игре чемпионата столичный клуб на своем поле обыграл «Тальерес Кордоба» со счетом 1:0. Перед этим он проиграл подряд три поединка внутреннего первенства.

    Вне родных стен «Бока» в данном чемпионате Аргентины провела пока только три поединка, раз выиграв и потерпев два фиаско.

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    В семи последних очных играх этих команд четыре матча завершились мировыми исходами и три раза удача была на стороне «Бока Хуниорс». Причем в большинстве случаев забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка на «Аргентинос Хуниорс» — «Бока Хуниорс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бока Хуниорс» — 2.52, победа «Аргентинос Хуниорс» — 3.00, ничья — 3.15.

    Обе команды демонстрируют неплохую результативность в этом сезоне и в личных встречах зачастую обмениваются голами. В общем, и на этот раз ожидаем забитые мячи в обе стороны.

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    «Аргентинос Хуниорс» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Дерби пройдет с обоюдно забитыми голами
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