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    «Буде-Глимт» решит вопрос еще в первом матче?

    «Линфилд» — «Буде-Глимт». Прогноз (к. 2.35), ставки на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Линфилд» — «Буде-Глимт»
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    В первом матче четвертьфинала квалификации Лиги чемпионов «Линфилд» встретится с «Буде-Глимт» на своем стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте. Игра состоится 19 июля в 21:45 мск. «Линфилд» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Июля 2022 года
    Линфилд
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Линфилд 21:45 Будё-Глимт Будё-Глимт
  • Будё
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    «Линфилд»

    «Линфилд» преодолел прошлую стадию квалификации, одолев «Нью-Сейнтс». Причем победу можно назвать волевой, так как в первом матче команда потерпела поражение 0:1.

    В ответной встрече, которая кстати проходила дома, хозяева одержали победу, забив два безответных мяча.

    Попутно коллектив из Белфаста проводил товарищеские поединки. 16 июля он с крупным счетом 8:1 одолел «Харлан энд Вулф».

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    До этого «синие» проиграли «Сент-Миррену» 1:2 и выиграли у клуба «Кнокбреда» 2:1.

    «Буде-Глимт»

    Для норвежцев сезон уже давно стартовал и это будет играть в их пользу. Новый чемпионат они начали еще в апреле. Так что игровой тонус у команды явно присутствует.

    В норвежском первенстве «Буде-Глимт» пока что находится на 4 месте, отставая от «Мольде» на 8 очков.

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    • В последних турах хозяева проиграли «Одду» 2:3, победили «Сарпсборг» 4:1 и «Хам-Кам» 2:0.

    В прошлом раунде квалификации ЛЧ «Буде» встречался с «Клаксвиком». За счет победы в первом поединке (3:0) и гола на выезде (1:3) команда прошла дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры заведомо не оставляют шансов хозяевам. Котировки сразу распределили между командами звания андердога и фаворита — 2.37 на победу первых и 1.13 на победу вторых.

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    «Буде-Глимт» провел отличную кампанию в прошлом сезоне, когда добрался до четвертьфинала Лиги конференций. Мало кто ожидал такого результата.

    Норвежцы однозначно сильнее своих оппонентов из Белфаста. Дело скромным счетом не закончится. Рекомендуется поставить на победу «Буде» при тотал больше 2.5 за 2.35.

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    «Линфилд» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. «Буде-Глимт» решит вопрос еще в первом матче?
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