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    Проявят ли себя новички «Лос-Анджелеса»?

    «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, МЛС, 9 июля 2022 года

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    Гарет Бейл
    В ночь на 9 июля состоится калифорнийское дерби, в котором «Лос-Анджелес» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало поединка запланировано на 05:00 по мск. «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Июля 2022 года
    Лос-Анджелес
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    •  Лос-Анджелес 05:00 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
  • Лос-Анджелес
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    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» на текущий момент занимает первое место в Западной конференции, имея в своем 36 очков после 18 проведенных матчей. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять пунктов.

    Отметим, что в прошлом туре «золотисто-черные» потерпели гостевое поражение от «Ванкувера» со счетом 0:1. И это фиаско стало для них лишь четвертом в этом сезоне.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.60
  • Ставка
    •

    Также данной неудачей коллектив прервал свою беспроигрышную серию, которая состояла из пяти матчей, где было одержано четыре победных результата и один поединок завершился вничью.

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    На своем поле «Лос-Анджелес» побеждал в каждом из трех последних матчей, забивая как минимум по два гола.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» в этой же конференции идет на четвертой строке в турнирной таблице, заработав 27 баллов в 17 проведенных встречах. Седьмую строку клуб опережает всего на три пункта, так что спокойно себя чувствовать никак не может.

    «Галактикос» к этой игре подходят после домашней победы над одним из лидеров Восточной конференции «Монреалем» со счетом 4:0. И данная виктория стала только вторая за семь последних матчей при двух ничьих и трех поражениях.

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    • На выезде же коллектив в последнее время играл лучше, чем дома. За восемь предыдущих гостевых встреч он проиграл всего два раза при трех победах и таком же количестве ничьих.

    За пять последних очных игр этих клубов было три мировые и две победы «Лос-Анджелес Гэлакси», в том числе и в этом чемпионате — 3:1. Причем во всех этих поединках забивали обе команды.

    Прогноз и ставка на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лос-Анджелес» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.84.

    Напомним, что в «Лос-Анджелес» пришли Бейл и Кьеллини и уже наверняка могут принять участие в этом поединке. Так что новички постараются проявить себя в лучшем свете и будут играть только на победу.

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    «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. Проявят ли себя новички «Лос-Анджелеса»?
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