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    Увезет ли РФШ победу из Финляндии?

    ХИК — РФШ. Прогноз, ставка (к.1.80) на футбол, Лига чемпионов, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ХИК — РФШ
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    Футбольный клуб ХИК
    В первом матче первого раунда Лиги чемпионов финский ХИК на своём поле примет РФШ из Латвии. Поединок состоится 6 июля и начнется в 19:00 по мск. ХИК — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ХИК

    ХИК — второй год подряд выигрывает чемпионат Финляндии. Команда уже приступила к защите титула. В 13-м туре внутреннего первенства скандинавы сыграли вничью (1:1) с главным конкурентом КуПС.

    В турнирной таблице футболисты ХИКа идут на 2-м месте в финском чемпионате и отстают от лидера турнира — команды КуПС на 3 очка.

    Еврокубки сезона 2021/2022 надолго запомнятся болельщикам ХИКа. Команда сыграла сразу в трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов добралась до второго квалификационного раунда. Была победа над чемпионом Черногории — ФК «Будучность» (7:1), но затем последовала неудача в битве с «Мальмё» из Швеции (3:4).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Клуб перебрался во второй по значимости клубный турнир — Лигу Европы. В 3-м раунде ХИК нанёс поражение азербайджанской команде «Нефтчи» (5:2). А в плей-офф уступил именитому турецкому «Фенербахче» (2:6).

    Итог — выход в групповую стадию Лиги конференций. В квертете финским футболистами противостояли австрийский ЛАСК, армянский «Алашкерт» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив). ХИК занял 3 место и выбыл из еврокампании.

    РФШ

    РФШ — впервые в клубной истории стал чемпионом Латвии. Интрига сохранялась до последнего тура. Золотые медали рижская футбольная школа вырвала у команды «Валмиера».

    В 2020-м и 2019-м РФШ завоевал серебряные медали. А сезон 2018 — завершила с бронзой.

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    • Для команды — участие в квалификации Лиги чемпионов — дебют. Однако на международной арене успела поиграть. Прошлый сезон РФШ провела в Лиге конференций.

    Рижский клуб дошёл до 3-го отборочного раунда. Команда обыграла «Клаксвик» с Фарерских островов (6:5 — победа в дополнительное время) и венгерскую «Академию Пушкаша» (5:0). Но остановилась на бельгийском «Генте» (2:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу команды ХИК предлагают — 1.80.

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    На успех РФШ дают — 4.10, ничья оценена — в 3.70.

    Прогноз: совершенно разный класс команд. РФШ — новичок Лиги чемпионов. На положительный исход гостей, скорее всего ставить не стоит. А вот на успех ХИКа вполне можно. Наша ставка — победа чемпиона Финляндии за 1.80.

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    ХИК — РФШ: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Увезет ли РФШ победу из Финляндии?
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