В первом матче первого раунда Лиги чемпионов финский ХИК на своём поле примет РФШ из Латвии. Поединок состоится 6 июля и начнется в 19:00 по мск. ХИК — РФШ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ХИК

ХИК — второй год подряд выигрывает чемпионат Финляндии. Команда уже приступила к защите титула. В 13-м туре внутреннего первенства скандинавы сыграли вничью (1:1) с главным конкурентом КуПС.

В турнирной таблице футболисты ХИКа идут на 2-м месте в финском чемпионате и отстают от лидера турнира — команды КуПС на 3 очка.

Еврокубки сезона 2021/2022 надолго запомнятся болельщикам ХИКа. Команда сыграла сразу в трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов добралась до второго квалификационного раунда. Была победа над чемпионом Черногории — ФК «Будучность» (7:1), но затем последовала неудача в битве с «Мальмё» из Швеции (3:4).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Клуб перебрался во второй по значимости клубный турнир — Лигу Европы. В 3-м раунде ХИК нанёс поражение азербайджанской команде «Нефтчи» (5:2). А в плей-офф уступил именитому турецкому «Фенербахче» (2:6).

Итог — выход в групповую стадию Лиги конференций. В квертете финским футболистами противостояли австрийский ЛАСК, армянский «Алашкерт» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив). ХИК занял 3 место и выбыл из еврокампании.

РФШ

РФШ — впервые в клубной истории стал чемпионом Латвии. Интрига сохранялась до последнего тура. Золотые медали рижская футбольная школа вырвала у команды «Валмиера».

В 2020-м и 2019-м РФШ завоевал серебряные медали. А сезон 2018 — завершила с бронзой.

Для команды — участие в квалификации Лиги чемпионов — дебют. Однако на международной арене успела поиграть. Прошлый сезон РФШ провела в Лиге конференций.

Рижский клуб дошёл до 3-го отборочного раунда. Команда обыграла «Клаксвик» с Фарерских островов (6:5 — победа в дополнительное время) и венгерскую «Академию Пушкаша» (5:0). Но остановилась на бельгийском «Генте» (2:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу команды ХИК предлагают — 1.80.

На успех РФШ дают — 4.10, ничья оценена — в 3.70.

Прогноз: совершенно разный класс команд. РФШ — новичок Лиги чемпионов. На положительный исход гостей, скорее всего ставить не стоит. А вот на успех ХИКа вполне можно. Наша ставка — победа чемпиона Финляндии за 1.80.