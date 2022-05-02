В 32-м туре португальской Примеры «Пасуш де Феррейра» на своей территории сыграет против «Тонделы». Поединок состоится 2 мая, начало — в 22:15 по мск. «Пасуш де Феррейра» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пасуш де Феррейра»

«Пасуш де Феррейра» с 37 очками за три тура до финиша чемпионата находится на восьмом месте. Выше особо команда подняться не сможет, так как даже от шестой строки отстаент на шесть баллов.

Финишный отрезок первенства коллектив проводит весьма неровно, чередую поражения от вышестоящих команда, с выигрышами над клубами, сильно уступающие им по классу.

Коэффициенты матча Пасуш де Феррейра — Тондела 1 2.17 X 3.35 2 3.40 Ставка

В своей последней игре «Пасуш» на выезде смог устоять против крепкого «Жил Висенте», сыграв 1:1, а туром ранее он на выезде потерпел крупное фиаско от «Гимарайнша» со счетом 0:4.

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Что касается домашней статистики, то команда очень неплохо проводит свой последний отрезок из семи игр, раз проиграв только при двух мировых и четырех победах.

«Тондела»

«Тондела» же ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 26 очками находится в зоне вылета, но зоне стыков уступает только по дополнительным показателям. От безопасной строки она отстает на четыре балла.

Коллектив проводит слабый сезон в Примейре. И за последние 11 встреч он смог добиться всего лишь одной виктории, которая была месяц тому назад в гостях над крепким «Маритиму» 2:1.

В остальных же десяти поединках данного отрезка клуб трижды сыграл вничью и потерпел семь фиаско. Среди положительных моментов стоит выделить выход в финал национального Кубка.

На выезде в этом чемпионате «Тондела» за минувшие пять встреч проиграла в четырех из них и одержала одну викторию.

«Пасуш де Феррейра» выиграл у «Тонделы» в последних пяти очных поединках.

Прогноз и ставка на «Пасуш де Феррейра» — «Тондела»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Пасуш де Феррейра» — 2.18, победа «Тонделы» — 3.38, ничья — 3.42.

Так как «Тонделе» очень нужны очки, то будет искать счастья у чужих ворот и вполне может забить. Да в в очных противостояниях они зачастую огорчали друг друга в последнее время.