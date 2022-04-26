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    Игра в контроль

    «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги чемпионов 26 апреля

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Реал»
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    Пеп Гвардиола
    26 апреля в 22:00 по московскому времени «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор Фонбет Кирилл Дементьев. «Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 26 Апреля 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    В какой форме «Манчестер Сити»

    Недавно «горожане» упустили возможность завоевать требл в этом сезоне. «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» в полуфинале Кубка Англии (2:3). При этом у клуба остаются высокие шансы на победу в чемпионате, а также в Лиге чемпионов.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Реал Мадрид

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.10
  • Ставка
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    В АПЛ подопечные Пепа Гвардиолы идут на первом месте. Последние пять матчей в чемпионате завершились победами над «Бёрнли» (2:0), «Брайтоном» (3:0) и «Уотфордом» (5:1), а также ничейными результатами с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Ливерпулем» (2:2).

    Предстоящую встречу с «Реалом» пропустят Жоау Канселу и Бенжамен Менди. Также могут не сыграть Джон Стоунз и Кайл Уокер.

    В какой форме «Реал»

    Коллектив Карло Анчелотти тоже борется за победу в чемпионате. При этом «сливочным» достаточно набрать одно очко в пяти оставшихся матчах, чтобы заполучить долгожданный трофей.

    Все прогнозы на футбол

    Последние игры «Реала» проходили в рамках Ла Лиги, в которой клуб одержал победу над «Хетафе» (2:0), «Севильей» (3:2) и «Осасуной» (3:1), а также в Лиге чемпионов, где «сливочные» одолели «Челси» в четвертьфинале турнира по сумме двух матчей (5:4).

    Игру с «Сити» точно пропустит Мариано Диас, Лука Йович и Эден Азар. Под вопросом также участие Давида Алабы и Каземиро.

    «Манчестер Сити» — «Реал»: статистика личных встреч

    Команды провели между собой шесть официальных игр, все — в рамках Лиги чемпионов. В последний раз «Сити» и «Реал» встречались друг с другом в сезоне 2019/20. Тогда по сумме двух матчей сильнее оказались «горожане» (4:2).

    Прогноз Кирилла Дементьева на матч «Манчестер Сити» — «Реал» 26 апреля

    В плане игры «Манчестер Сити», как по мне, превосходит «Реал», однако у «Реала» есть то, чего не хватает многим командам Гвардиолы — и «Сити» в частности.

    Это умение в нужный момент выдать свой максимум, как мы это увидели в играх с ПСЖ и «Челси». Эта пара достаточно равная. Не думаю, что тут будет большое преимущество у «Сити». Первая игра получится скорее игрой в контроль. «Реал» будет искать шансы в контратаках, «Сити» — владеть мячом. Матч вряд ли получится очень зрелищным. Очень удивлюсь, если какая-то команда одержит победу даже с разницей в два мяча.

    Прогноз на матч: Тотал матча меньше 3 за 1.75. Прогноз экспертов LiveSport.Ru — тут.

    Делай прогноз и получи фрибет 2000 рублей на матч «Манчестер Сити» — «Реал» (Мадрид). Фонбет начислит еще 500 рублей, если прогноз окажется верным. Аудиотрансляция матча доступна на сайте и в мобильном приложении всем действующим клиентам. Начало матча в 22:00.

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    «Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 26.04.2022. Прогнозы на футбол. Игра в контроль
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