Главный аутсайдер Бундеслиги «Гройтер Фюрт» примет «Байер» в матче 31 тура. Игра состоится 23 апреля. Начало в 16:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» — главный аутсайдер чемпионата Германии, у которого после 30 туров 17 очков на счету. «Трилистники» подержали в этом сезоне только 3 победы, проиграв при этом 19 матчей.

За последние 4 тура команда набрала 3 очка и этом можно считать успехом. Хотя за этот отрезок хозяева не забили ни одного мяч.

«Гройтер Фюрт» смог добыть по одному баллу в матчах с «Хоффенхаймом» (0:0), «Айнтрахтом» (0:0) и «Фрайбургом» (0:0). От гладбахской «Боруссии» коллектив получил 2 безответных мяча.

Календарь и таблица Бундеслиги

Не сыграют Максимилиан Бауэр, Робин-Лука Кер, Марко Майерхофер и Пауль Сегин.

«Байер»

«Фармацевты» находятся на 4 строчке, отставая от «Лейпцига» на 2 пункта (52). После вылета из лиги Европы они сыграли 4 тура в Бундеслиге, одержав только 2 победы.

«Байер» оказался сильнее «Вольфсбурга» (2:0) и «Герты» (2:1). После этого он не смог победить «Бохум» (0:0).

В последнем туре леверкузенцы проиграли на своем поле «Лейпцигу», из-за чего и потеряли третье место в турнирной таблице.

Кадровые потери «Байера»: Амин Адли, Роберт Андрих, Карим Бельараби, Флориан Вирц, Тимоти Фосу-Менса, Джереми Фримпонг, Пьеро Хинкапи и Эдмонд Тапсоба.

Прогноз и ставка

За 7.40 букмекеры дают победу «Гройтер Фюрта» и за 1.40 можно поставить на победу «Байера». Ничья оценивается коэффициентом 5.40.

«Байеру» нужно набирать очки, так как в прошлых двух турах он потерял в общей сложности 5 пунктов. Это отличный шанс, поскольку «Гройтер Фюрт» — самая последняя команда лиги.

Возможно, что хозяевам удастся избежать разгрома. Но вот забить у них точно не получится. Ставка: «Байеру» победит и забьет только одна команда (коэфф. 2.41).