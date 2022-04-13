«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в первом матче уверенно победил на выезде (1:3). Между тем, никакой недооценки соперника Юрген Клопп уж точно не допустит.
В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» не сумел победить. В битве лидеров АПЛ с «Манчестер Сити» была зафиксирована ничья (2:2).
Коэффициенты матча Ливерпуль — Бенфика
В этом поединке «Ливерпуль» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. И, главное, в прекрасной форме находятся лидеры команды.
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Из пяти последних очных поединков с «орлами» мерсисайдцы выиграли два. Да и вообще, «Ливерпуль» выглядит гораздо сильнее соперника.
«Бенфика»
«Бенфика» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, лиссабонцы останутся на нынешней третьей позиции.
При этом стоит отметить мощь атак лиссабонского клуба. В 29 матчах чемпионата Португалии «Бенфика» забила 73 мяча — больше всех в лиге.
В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» добыла три очка. Дома «орлы» заклевали оборону «Белененсеша» (3:1).
В этом поединке португальцы сыграют почти в оптимальном кадровом сочетании. Лишь форвард Лукас Верисимо продолжает восстанавливаться после травмы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.33, на ничью за 6.20, а на «Бенфика» — за 9.50.
«Ливерпуль» наверняка не допустит недооценки португальцев.
«Орлы»
Обе команды преуспевают в плане реализации. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.30. Для остальных — более умеренный прогноз.