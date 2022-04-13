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    Голепад на «Энфилде» заказывали?!

    «Ливерпуль» — «Бенфика». Дерзкая ставка за 5.30 на матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Бенфика»
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    Джордан Хендерсон
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в первом матче уверенно победил на выезде (1:3). Между тем, никакой недооценки соперника Юрген Клопп уж точно не допустит.

    В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» не сумел победить. В битве лидеров АПЛ с «Манчестер Сити» была зафиксирована ничья (2:2).

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Бенфика

  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 10.00
  • Ставка
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    В этом поединке «Ливерпуль» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. И, главное, в прекрасной форме находятся лидеры команды.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Из пяти последних очных поединков с «орлами» мерсисайдцы выиграли два. Да и вообще, «Ливерпуль» выглядит гораздо сильнее соперника.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, лиссабонцы останутся на нынешней третьей позиции.

    При этом стоит отметить мощь атак лиссабонского клуба. В 29 матчах чемпионата Португалии «Бенфика» забила 73 мяча — больше всех в лиге.

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    • В минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» добыла три очка. Дома «орлы» заклевали оборону «Белененсеша» (3:1).

    В этом поединке португальцы сыграют почти в оптимальном кадровом сочетании. Лишь форвард Лукас Верисимо продолжает восстанавливаться после травмы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.33, на ничью за 6.20, а на «Бенфика» — за 9.50.

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    «Ливерпуль» наверняка не допустит недооценки португальцев.

    «Орлы» намерены активно атаковать.

    Обе команды преуспевают в плане реализации. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 5.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.30. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка (5.30), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. Голепад на «Энфилде» заказывали?!
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