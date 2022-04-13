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    «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?

    «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз, ставки (к. 2.56) на футбол, Лига чемпионов, 13 апреля 2022 года

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    «Ливерпуль» в шести предыдущих матчах забил 12 мячей
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Бенфики» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2022 года
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» практически снял все вопросы после первого матча. «Мерсисайдцы» выиграли на поле «Бенфики» со счетом 3:1.

    В принципе, ничего другого никто и не ждал. «Бенфика» неплохо сопротивлялась, тоже создавала моменты, но «Ливерпуль» все равно находится на абсолютно другом уровне.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Бенфика

  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 10.00
  • Ставка
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    В минувшее воскресенье у «Ливерпуля» был важнейший матч с «Манчестер Сити». Встреча на «Этихаде» завершилась вничью 2:2. Команда Юргена Клоппа дважды по ходу матча отыгрывалась, и результат, учитывая то, как развивалась игра, можно считать для нее большим успехом.

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    «Ливерпуль» в шести предыдущих матчах забил 12 мячей, а пропустил — три.

    «Бенфика»

    У «Бенфики» был достаточно неплохой план на домашний матч с «Ливерпулем». Но, как и ожидалось, португальцы не справились с атакующей тройкой соперника.

    И ключевым, по всей видимости, станет гол Луиса Диаса. Колумбиец забил за несколько минут до финального свистка, обеспечив «Ливерпулю» преимущество в два мяча перед игрой на «Энфилде».

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    • Очевидно, что у «Бенфики» недостаточно кадровых ресурсов для камбэка на поле «Ливерпуля».

    Главная проблема «Бенфики» — постоянные ошибки в обороне, из-за которых она в том числе потеряла шансы на победу в чемпионате Португалии.

    «Бенфика» не пропустила ни одного гола только в двух из 15-ти предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что команды покажут результативный футбол. На общий тотал больше 2,5 можно поставить всего лишь за 1.39.

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    По всей видимости, это намек на разгромную победу «Ливерпуля». Такой сценарий нельзя исключать. Во-первых, команда Клоппа банально лучше, а во-вторых — и это главное — у соперника теперь нет возможности играть в осторожный футбол, благодаря чему у «Ливерпуля» регулярно будет пространство для размашистых атака.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.56.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 1.91.

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    «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
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