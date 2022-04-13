«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Бенфики» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» практически снял все вопросы после первого матча. «Мерсисайдцы» выиграли на поле «Бенфики» со счетом 3:1.

В принципе, ничего другого никто и не ждал. «Бенфика» неплохо сопротивлялась, тоже создавала моменты, но «Ливерпуль» все равно находится на абсолютно другом уровне.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Бенфика 1 1.28 X 5.90 2 10.00 Ставка

В минувшее воскресенье у «Ливерпуля» был важнейший матч с «Манчестер Сити». Встреча на «Этихаде» завершилась вничью 2:2. Команда Юргена Клоппа дважды по ходу матча отыгрывалась, и результат, учитывая то, как развивалась игра, можно считать для нее большим успехом.

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«Ливерпуль» в шести предыдущих матчах забил 12 мячей, а пропустил — три.

«Бенфика»

У «Бенфики» был достаточно неплохой план на домашний матч с «Ливерпулем». Но, как и ожидалось, португальцы не справились с атакующей тройкой соперника.

И ключевым, по всей видимости, станет гол Луиса Диаса. Колумбиец забил за несколько минут до финального свистка, обеспечив «Ливерпулю» преимущество в два мяча перед игрой на «Энфилде».

Очевидно, что у «Бенфики» недостаточно кадровых ресурсов для камбэка на поле «Ливерпуля».

Главная проблема «Бенфики» — постоянные ошибки в обороне, из-за которых она в том числе потеряла шансы на победу в чемпионате Португалии.

«Бенфика» не пропустила ни одного гола только в двух из 15-ти предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что команды покажут результативный футбол. На общий тотал больше 2,5 можно поставить всего лишь за 1.39.

По всей видимости, это намек на разгромную победу «Ливерпуля». Такой сценарий нельзя исключать. Во-первых, команда Клоппа банально лучше, а во-вторых — и это главное — у соперника теперь нет возможности играть в осторожный футбол, благодаря чему у «Ливерпуля» регулярно будет пространство для размашистых атака.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.56.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 2,5 за 1.91.