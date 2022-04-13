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    «Атлетико» и «Манчестер Сити» быстро обменяются голами?

    «Атлетико» — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Манчестер Сити»
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    Кевин Де Брюйне
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Атлетико»

    «Атлетико» в первом матче минимально уступил на выезде. Так что дома команда Диего Симеоне наверняка активно сыграет в атаке.

    В минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» также уступил. Причем поражение от «Мальорки» тоже получилось минимальным.

    Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Сити

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Атлетико» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Не помогут команде лишь хавбек Эктор Эррера и защитник Хосе Мария Хименес.

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    Наверняка опытный Симеоне понимает, что в этой встрече нужно идти ва-банк. Между тем, его команда не забивает в двух последних матчах, что не может не вызывать тревогу.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в своем чемпионате выступает привычно сильно. Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на один пункт.

    При этом манкунианцы в минувшем туре играли именно с командой Клоппа, однако победить не сумели (2:2), хотя по ходу встречи дважды вели в счете.

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    • Домашняя минимальная победа — неплохое подспорье, однако расслабляться англичанам рановато, ведь соперник представляет собой сильный коллектив, способный решать высокие задачи.

    В этом поединке англичане сыграют не в оптимальном кадровом сочетании. Дисквалифицирован форвард Габриэль Жезус, в лазарете находятся защитник Рубен Диаш.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.83, на ничью за 3.50, а на «Атлетико» — за 4.75.

    «Атлетико» наверняка будет стараться забить быстрый мяч.

    Атака англичан отличается своими сильными качествами.

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    Мадридцы мотивированы отыграть гандикап в один мяч, да и англичане наверняка не будут отсиживаться в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» и «Манчестер Сити» быстро обменяются голами?
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