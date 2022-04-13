«Атлетико» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико» в первом матче минимально уступил на выезде. Так что дома команда Диего Симеоне наверняка активно сыграет в атаке.

В минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» также уступил. Причем поражение от «Мальорки» тоже получилось минимальным.

Коэффициенты матча Атлетико — Манчестер Сити 1 5.00 X 3.55 2 1.75 Ставка

В этом поединке «Атлетико» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Не помогут команде лишь хавбек Эктор Эррера и защитник Хосе Мария Хименес.

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Наверняка опытный Симеоне понимает, что в этой встрече нужно идти ва-банк. Между тем, его команда не забивает в двух последних матчах, что не может не вызывать тревогу.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в своем чемпионате выступает привычно сильно. Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в АПЛ, опережая «Ливерпуль» на один пункт.

При этом манкунианцы в минувшем туре играли именно с командой Клоппа, однако победить не сумели (2:2), хотя по ходу встречи дважды вели в счете.

Домашняя минимальная победа — неплохое подспорье, однако расслабляться англичанам рановато, ведь соперник представляет собой сильный коллектив, способный решать высокие задачи.

В этом поединке англичане сыграют не в оптимальном кадровом сочетании. Дисквалифицирован форвард Габриэль Жезус, в лазарете находятся защитник Рубен Диаш.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.83, на ничью за 3.50, а на «Атлетико» — за 4.75.

«Атлетико» наверняка будет стараться забить быстрый мяч .

Атака англичан отличается своими сильными качествами.

Мадридцы мотивированы отыграть гандикап в один мяч, да и англичане наверняка не будут отсиживаться в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.