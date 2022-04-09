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    Премьерный успех жодинцев?

    «Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Белоруссии, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»
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    Дмитрий Молош
    «Минск» сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 19:30 мск. «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 09 Апреля 2022 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 19:30 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
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    «Минск»

    «Минск» начала сезон откровенно неудачно. По итогам двух туров команда оккупировала 12 место с одним пунктом в активе.

    Предыдущий тур чемпионата команда может записать себе в актив. «Минск» на выезде добыл один балл во встрече с «Витебском» (1:1).

    Да и вообще, игра команды не вызывает ярких эмоций. Особенно это касается атаки, где имеются заметные проблемы.

    Все прогнозы на футбол

    Против торпедовцев команда традиционно играет весьма неудачно. Из пяти последних матчах «Минск» извлек лишь две ничьих при трех коллизиях.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Жодинский клуб начал нынешний сезон — хуже не придумаешь. Два поражения в стартовых турах настроения явно не прибавили.

    Торпедовцы в двух матчах пропустили уже 5 мячей. Да и из Кубка команда вылетела, в четвертьфинале уступив БАТЭ (1:1, 0:1).

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  • Вчера

    • Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды неудачно. На выезде «Торпедо-БелАЗ» уступил «Энергетику-БГУ» (3:1).

    Наверняка в этом матче торпедовцы постараются, как минимум, разжиться очками. В этом им может помочь форвард Валерий Горбачик, на счету которого единственный мяч жодинцев в стартовых турах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 2.15, на ничью за 3.38, а на «Минск» — за 3.18.

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    «Минск» испытывает трудности в атаке.

    Торпедовцы наверняка постараются скрасить откровенно неудачный старт сезона.

    Жодинцы традиционно удачно противостоят минчанам. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.15.

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    «Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Премьерный успех жодинцев?
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