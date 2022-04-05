«Бенфика»
«Бенфика» в предыдущем раунде прошла крепкий «Аякс». Причем после домашней ничьей (2:2) лиссабонцы добыли викторию в Амстердаме (0:1).
А вот в минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» уступила. Поражение от «Браги» (3:2) получилось крайне досадным.
В этом поединке «Бенфика» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находятся защитник Лукас Верисимо и хавбек Адель Таарабт.
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С мерсисайдцами «Бенфика» исторически играет весьма успешно. Из пяти последних матчей португальцы выиграли в четырех при одной коллизии.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» в своем чемпионате выступает довольно ровно. Отставание от лидера «Манчестер Сити» составляет всего один пункт за 8 туров до финиша АПЛ.
Атака команды — главное ее достоинство. В 30 матчах чемпионата «Ливерпуль» настрелял уже 77 мячей в ворота соперников.
Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» добыл уверенную победу. Дома был обыгран скромный «Уотфорд» (2:0).
Мерсисайдцы сейчас пребывают на эмоциональном подъеме. Четыре последних поединка команда Юргена Клоппа выиграла.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.40, на ничью за 5.30, а на «Бенфику» — за 8.60.
«Орлы» уже
Мерсисайдцы исторически неудачно противостоят «Бенфике».
Лиссабонцы не боятся никого, и наверняка дадут бой «Ливерпулю». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.30. Для остальных — более умеренный прогноз.