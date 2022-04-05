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    «Бенфика» не уступит «Ливерпулю»

    «Бенфика» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 5.30 на матч Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Ливерпуль»
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    Роман Яремчук
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в предыдущем раунде прошла крепкий «Аякс». Причем после домашней ничьей (2:2) лиссабонцы добыли викторию в Амстердаме (0:1).

    А вот в минувшем туре своего чемпионата «Бенфика» уступила. Поражение от «Браги» (3:2) получилось крайне досадным.

    В этом поединке «Бенфика» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находятся защитник Лукас Верисимо и хавбек Адель Таарабт.

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    С мерсисайдцами «Бенфика» исторически играет весьма успешно. Из пяти последних матчей португальцы выиграли в четырех при одной коллизии.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в своем чемпионате выступает довольно ровно. Отставание от лидера «Манчестер Сити» составляет всего один пункт за 8 туров до финиша АПЛ.

    Атака команды — главное ее достоинство. В 30 матчах чемпионата «Ливерпуль» настрелял уже 77 мячей в ворота соперников.

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    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» добыл уверенную победу. Дома был обыгран скромный «Уотфорд» (2:0).

    Мерсисайдцы сейчас пребывают на эмоциональном подъеме. Четыре последних поединка команда Юргена Клоппа выиграла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.40, на ничью за 5.30, а на «Бенфику» — за 8.60.

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    «Орлы» уже продемонстрировали свою силу в противостоянии с «Аяксом».

    Мерсисайдцы исторически неудачно противостоят «Бенфике».

    Лиссабонцы не боятся никого, и наверняка дадут бой «Ливерпулю». Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.30. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (5.30), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бенфика» не уступит «Ливерпулю»
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