Казахстан
После победы на выезде (1:2), казахи наверняка не будут играть чисто на удержание. И сама сборная выглядит сильнее соперника, да и не к лицу ей дома обороняться.
Интересно, что в Кишеневе Казахстан добыл волевую викторию. А принес ее… молдаванин Вячеслав Посмак, срезавший мяч в собственные ворота.
В атаке основной расчет казахов возложен на Алексея Щеткина. Форвард «Ротора» был не слишком заметен в первой встрече.
Против молдаван команда исторически играет удачно. Из пяти последних очных поединков казахи выиграли три раза при одной неудаче.
Молдавия
Молдаване не выигрывали уже очень давно. И непонятно, за счет чего команда сможет прервать столь неудачный сериал.
Молдавия не лучшим образом обороняется. Да и в первом матче поражение случилось из-за автогола защитника.
Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Для этого молдаване должны активнее идти вперед.
Основной ударной силой команды является Ион Николаеску. Именно он открыл счет в первом матче с казахами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Казахстан за 2.22, на ничью за 2.80, а на Молдавия — за 3.80.
В домашних матчах казахи выглядят весьма прилично.
Молдаване
Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.40.