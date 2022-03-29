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    Казахстан и Молдавия устроят голевой бартер

    Казахстан — Молдавия. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига наций, 29 марта 2022 года

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    Сборная Молдавии
    Казахстан сыграет на своем поле с Молдавией в рамках плей-офф Лиги наций. Матч пройдет 29 марта, начало — в 17:00 мск. Казахстан — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Казахстан

    После победы на выезде (1:2), казахи наверняка не будут играть чисто на удержание. И сама сборная выглядит сильнее соперника, да и не к лицу ей дома обороняться.

    Интересно, что в Кишеневе Казахстан добыл волевую викторию. А принес ее… молдаванин Вячеслав Посмак, срезавший мяч в собственные ворота.

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    В атаке основной расчет казахов возложен на Алексея Щеткина. Форвард «Ротора» был не слишком заметен в первой встрече.

    Против молдаван команда исторически играет удачно. Из пяти последних очных поединков казахи выиграли три раза при одной неудаче.

    Молдавия

    Молдаване не выигрывали уже очень давно. И непонятно, за счет чего команда сможет прервать столь неудачный сериал.

    Молдавия не лучшим образом обороняется. Да и в первом матче поражение случилось из-за автогола защитника.

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    • Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Для этого молдаване должны активнее идти вперед.

    Основной ударной силой команды является Ион Николаеску. Именно он открыл счет в первом матче с казахами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Казахстан за 2.22, на ничью за 2.80, а на Молдавия — за 3.80.

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    В домашних матчах казахи выглядят весьма прилично.

    Молдаване после поражения в первом матче обязаны активно атаковать.

    Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.40.

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    Казахстан — Молдавия: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Казахстан и Молдавия устроят голевой бартер
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