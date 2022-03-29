Казахстан сыграет на своем поле с Молдавией в рамках плей-офф Лиги наций. Матч пройдет 29 марта, начало — в 17:00 мск. Казахстан — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

После победы на выезде (1:2), казахи наверняка не будут играть чисто на удержание. И сама сборная выглядит сильнее соперника, да и не к лицу ей дома обороняться.

Интересно, что в Кишеневе Казахстан добыл волевую викторию. А принес ее… молдаванин Вячеслав Посмак, срезавший мяч в собственные ворота.

Все прогнозы на Лигу наций

В атаке основной расчет казахов возложен на Алексея Щеткина. Форвард «Ротора» был не слишком заметен в первой встрече.

Против молдаван команда исторически играет удачно. Из пяти последних очных поединков казахи выиграли три раза при одной неудаче.

Молдавия

Молдаване не выигрывали уже очень давно. И непонятно, за счет чего команда сможет прервать столь неудачный сериал.

Молдавия не лучшим образом обороняется. Да и в первом матче поражение случилось из-за автогола защитника.

Наверняка в этом поединке гости будут стремиться добыть приемлемый для себя результат. Для этого молдаване должны активнее идти вперед.

Основной ударной силой команды является Ион Николаеску. Именно он открыл счет в первом матче с казахами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Казахстан за 2.22, на ничью за 2.80, а на Молдавия — за 3.80.

В домашних матчах казахи выглядят весьма прилично.

Молдаване после поражения в первом матче обязаны активно атаковать .

Обе команды наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.40.