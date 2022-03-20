«Газишехир Газиантеп» сыграет на своем поле с «Галатасараем» в рамках 30-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 20 марта, начало — в 16:00 мск. «Газишехир Газиантеп» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Газишехир Газиантеп»

«Газиантеп» не выигрывает в семи матчах подряд (5 поражений и 2 ничьи). Помимо неудач в чемпионате, одна из них случилась в Кубке Турции.

В последних пяти матчах турецкой Суперлиги «Газиантеп» чередовал победы с ничьми. В прошлом туре была неудача от «Гиресунспора» (1:2).

«Газиантеп» занимает 15-е место в таблице чемпионата Турции, хотя еще в январе был седьмым. У команды 38 очков в 29 матчах.

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Отрыв коллектива от зоны вылета составляет восемь очков, и с такой тенденцией в результатах может понизиться в классе.

«Галатасарай»

«Галатасарай» пребывает в кризисе. Невероятно, но сейчас стамбульцы занимают только 11 место в турнирной таблице.

Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 29 матчах «Галатасарай» пропустил 42 мяча.

Правда, в предыдущем туре чемпионата «Галатасарай» сумел переиграть в стамбульском дерби «Бешикташ» (2:1) на своем поле.

К грядущему поединку комнада подходит после вылета из Лиги Европы, где в 1/8 финала уступила на своем поле «Барселоне» (1:2) в ответной игре.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Галатасарай» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,00.