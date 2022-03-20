«Газишехир Газиантеп»
«Газиантеп» не выигрывает в семи матчах подряд (5 поражений и 2 ничьи). Помимо неудач в чемпионате, одна из них случилась в Кубке Турции.
В последних пяти матчах турецкой Суперлиги «Газиантеп» чередовал победы с ничьми. В прошлом туре была неудача от «Гиресунспора» (1:2).
«Газиантеп» занимает 15-е место в таблице чемпионата Турции, хотя еще в январе был седьмым. У команды 38 очков в 29 матчах.
Отрыв коллектива от зоны вылета составляет восемь очков, и с такой тенденцией в результатах может понизиться в классе.
«Галатасарай»
«Галатасарай» пребывает в кризисе. Невероятно, но сейчас стамбульцы занимают только 11 место в турнирной таблице.
Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 29 матчах «Галатасарай» пропустил 42 мяча.
Правда, в предыдущем туре чемпионата «Галатасарай» сумел переиграть в стамбульском дерби «Бешикташ» (2:1) на своем поле.
К грядущему поединку комнада подходит после вылета из Лиги Европы, где в 1/8 финала уступила на своем поле «Барселоне» (1:2) в ответной игре.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех хозяев поля оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Галатасарай» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,00.