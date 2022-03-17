Сенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле

«Галатасарай» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы всё же уступил «Барселоне» — 1:2. Турецкая команда, открыв счёт, подарила надежду на сенсацию своим болельщикам, но каталонцы ответили на это двумя голами. Команда Хави идёт дальше, получив путёвку в четвертьфинал турнира.

Ход матча

6’ Гомис воспользовался хорошим первым пасом партнёра, обыграл Гарсию в штрафной «Барселоны», но последующий удар блокировал Альба. Атака хозяев продолжилась, и Актюркоглу попытался пробить с лёта с линии штрафной, но и его накрыли.

10’ Бускетс пасом через центр вывел Френки де Йонга один на один с вратарём «Галатасарая», но удар низом пришёлся рядышком со штангой!

«Галатасарай» — «Барселона» uefa.com

20’ Пошёл навес со штрафного на ближнюю штангу, последовала скидка в сторону ворот, но отбился «Галатасарай».

28’ 1:0 Маркао. Угловой заработали турки на правом фланге. Подача от правого флажка к линии вратарской площадки, Маркао улизнул от Торреса, нырнул и головой переправил мяч в самый угол ворот Тер Штегена.

«Галатасарай» — «Барселона» uefa.com

35’ Педри оказался с мячом в штрафной хозяев, нашёл коридор для удара, но в дальний угол ворот попасть не удалось.

37’ 1:1 Педри. Ферран Торрес выполнил прекрасный пас налево в штрафную «Галатасарая» на Педри, который сместился в центр, двумя паузами уложил на газон двух защитников и красиво низом закатил мяч в створ с линии вратарской.

«Галатасарай» — «Барселона» uefa.com

45+1’ Прошла подача с правого фланга, Обамеянг прыгнул на линии вратарской «Галатасарая», пробил с отклонением, и мяч по высокой дуге попал сверху в перекладину.

49’ 1:2 Пьер-Эмерик Обамеянг. Сначала Пенья отбил мяч после удара Бускетса с линии штрафной, затем чудом среагировал на добивание от Педри с близкой дистанции, но Обамеянг после скидки Де Йонга из пределов вратарской всё-таки вогнал мяч в сетку.

«Галатасарай» — «Барселона» uefa.com

60’ Ван Анхольт нанёс неожиданный удар с дальней дистанции, закрутив мяч выше дальней девятки ворот «Барсы».

73’ Ван Анхольт в двух метрах от штрафной «Галатасарая» завалил Гави. Дембеле взялся за исполнение штрафного удара, но не перекинул турецкую стенку. Бабель принял мяч на себя.

«Галатасарай» — «Барселона» uefa.com

84’ Актюркоглу от края штрафной простреливал в центр, рикошет мог помочь хозяевам, но тер Штеген поймал мяч у ближнего угла ворот.

90+3’ Ферран Торрес открылся под передачу Бускетса, после чего удар из пределов штрафной пришёлся в перекладину, но еще раньше был поднят флажок лайнсмена.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Галатасарай — Барселона 1:2 Голы: 1:0 Маркан (28'), 1:1 Педри (37'), 1:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (49') Галатасарай: Игнасио Пенья, Саша Боэ, Виктор Нельссон, Маркан, Патрик ван Анхольт (Омер Байрам, 85'), Тайлан Антальяли, Беркан Кутлу, Райан Бабель (Халиль Дервисоглу, 74'), Александру Чикылдэу (Олимпиу Моруцан, 74'), Kerem Akturkoglu, Bafetimbi Gomis (Mostafa Mohamed, 63') Барселона: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг (Мемфис Депай, 82'), Адама Траоре (Усман Дембеле, 46'), Педри, Серхио Бускетс, Френки де Йонг (Pablo Gavira, 68'), Жорди Альба, Эрик Гарсия, Жерар Пике (Клеман Лангле, 82'), Серджино Дест (Рональд Араухо, 56'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Серхио Бускетс (27'), Маркан (30'), Эрик Гарсия (42'), Патрик ван Анхольт (72'), Pablo Gavira (79'), Жорди Альба (87'), Омер Байрам (90')

Следующие матчи

Первый матч завершился со счетом 0:0, по сумме двух встреч «Барса» вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.

Четвертьфиналы: первые матчи — 7 апреля, вторые матчи — 14 апреля. Полуфиналы: первые матчи — 28 апреля, ответные матчи — 5 мая.

«Галатасарай» — «Барселона» uefa.com

Прямая речь

Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»

— Мы показали характер, отличный матч. Сделать камбэк на таком сложном поле... Это хорошая команда. Они очень хорошо оборонялись, как и в первом матче. Мы поняли, когда нужно атаковать. В целом все очень хорошо, я рад за игроков. Мы победили на очень сложном стадионе.

Важно, что мы быстро сравняли. Мы давили, сохраняли спокойствие и терпение. Счет можно даже назвать недостаточно крупным. Мы могли решить исход игры раньше. Мы не знаем, кто будет нашим соперником, у нас нет опыта игры в таких матчах... Но мы воодушевлены. Мы в четвертьфинале, и это еврокубок. Еще один шаг, который позволит продолжить рост.

«Галатасарай» — «Барселона» uefa.com

Педри, полузащитник «Барселоны»

— Мы не ожидали, что на «Камп Ноу» будет всего лишь нулевая ничья, поэтому понимали, что здесь с таким багажом будет трудно. И я никогда прежде не играл ни на одном стадионе, где трибуны подвергали бы тебя такому давлению! Сперва я задумал ударить что есть силы, но затем затаился и сделал ложный замах, пока не увидел то место, куда стоит пробить. Это все, что я сейчас помню. Везет в том, что на поле мне не приходится слишком часто задумываться, — все происходит само собой.

Керем Актюркоглу полузащитник «Галатасарая»

— Начали мы очень хорошо, сумели забить. Поддержка болельщиков вдвойне добавляла энтузиазма в нашей игре. Считаю, что при обоих пропущенных мячах нам крайне не повезло. Мы так старательно сражались, показали гораздо более лучший футбол, чем от нас ожидали и насколько это вообще было возможно против «Барселоны» в Лиге Европы. Почувствовал, что каталонцы ощущали то давление, которое на них оказывали.

«Галатасарай» — «Барселона» uefa.com

Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард «Барселоны»

— Сложный матч. «Галатасарай» очень хорошо оборонялся. Мы теряли много мячей в первом тайме, но во втором были лучше. В конце концов мы победили, и это самое важное. Умение возвращаться в игру после пропущенного мяча — это хорошо. У нас сильный характер. Гол Педри очень помог нам психологически. Это отличный мяч. Я упорно работаю. Я здесь счастлив, и это самое важное. Когда ты чувствуешь себя хорошо, то получается делать все возможное, чтобы помочь команде.