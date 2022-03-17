Сенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле

Ход матча
6’ Гомис воспользовался хорошим первым пасом партнёра, обыграл Гарсию в штрафной «Барселоны», но последующий удар блокировал Альба. Атака хозяев продолжилась, и Актюркоглу попытался пробить с лёта с линии штрафной, но и его накрыли.
10’ Бускетс пасом через центр вывел Френки де Йонга один на один с вратарём «Галатасарая», но удар низом пришёлся рядышком со штангой!
20’ Пошёл навес со штрафного на ближнюю штангу, последовала скидка в сторону ворот, но отбился «Галатасарай».
28’ 1:0 Маркао. Угловой заработали турки на правом фланге. Подача от правого флажка к линии вратарской площадки, Маркао улизнул от Торреса, нырнул и головой переправил мяч в самый угол ворот Тер Штегена.
35’ Педри оказался с мячом в штрафной хозяев, нашёл коридор для удара, но в дальний угол ворот попасть не удалось.
37’ 1:1 Педри. Ферран Торрес выполнил прекрасный пас налево в штрафную «Галатасарая» на Педри, который сместился в центр, двумя паузами уложил на газон двух защитников и красиво низом закатил мяч в створ с линии вратарской.
45+1’ Прошла подача с правого фланга, Обамеянг прыгнул на линии вратарской «Галатасарая», пробил с отклонением, и мяч по высокой дуге попал сверху в перекладину.
49’ 1:2 Пьер-Эмерик Обамеянг. Сначала Пенья отбил мяч после удара Бускетса с линии штрафной, затем чудом среагировал на добивание от Педри с близкой дистанции, но Обамеянг после скидки Де Йонга из пределов вратарской всё-таки вогнал мяч в сетку.
60’ Ван Анхольт нанёс неожиданный удар с дальней дистанции, закрутив мяч выше дальней девятки ворот «Барсы».
73’ Ван Анхольт в двух метрах от штрафной «Галатасарая» завалил Гави. Дембеле взялся за исполнение штрафного удара, но не перекинул турецкую стенку. Бабель принял мяч на себя.
84’ Актюркоглу от края штрафной простреливал в центр, рикошет мог помочь хозяевам, но тер Штеген поймал мяч у ближнего угла ворот.
90+3’ Ферран Торрес открылся под передачу Бускетса, после чего удар из пределов штрафной пришёлся в перекладину, но еще раньше был поднят флажок лайнсмена.
Следующие матчи
Первый матч завершился со счетом 0:0, по сумме двух встреч «Барса» вышла в четвертьфинал Лиги Европы.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА-2021/22 состоится 18 марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.
Четвертьфиналы: первые матчи — 7 апреля, вторые матчи — 14 апреля. Полуфиналы: первые матчи — 28 апреля, ответные матчи — 5 мая.
Прямая речь
Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»
— Мы показали характер, отличный матч. Сделать камбэк на таком сложном поле... Это хорошая команда. Они очень хорошо оборонялись, как и в первом матче. Мы поняли, когда нужно атаковать. В целом все очень хорошо, я рад за игроков. Мы победили на очень сложном стадионе.
Важно, что мы быстро сравняли. Мы давили, сохраняли спокойствие и терпение. Счет можно даже назвать недостаточно крупным. Мы могли решить исход игры раньше. Мы не знаем, кто будет нашим соперником, у нас нет опыта игры в таких матчах... Но мы воодушевлены. Мы в четвертьфинале, и это еврокубок. Еще один шаг, который позволит продолжить рост.
Педри, полузащитник «Барселоны»
— Мы не ожидали, что на «Камп Ноу» будет всего лишь нулевая ничья, поэтому понимали, что здесь с таким багажом будет трудно. И я никогда прежде не играл ни на одном стадионе, где трибуны подвергали бы тебя такому давлению! Сперва я задумал ударить что есть силы, но затем затаился и сделал ложный замах, пока не увидел то место, куда стоит пробить. Это все, что я сейчас помню. Везет в том, что на поле мне не приходится слишком часто задумываться, — все происходит само собой.
Керем Актюркоглу полузащитник «Галатасарая»
— Начали мы очень хорошо, сумели забить. Поддержка болельщиков вдвойне добавляла энтузиазма в нашей игре. Считаю, что при обоих пропущенных мячах нам крайне не повезло. Мы так старательно сражались, показали гораздо более лучший футбол, чем от нас ожидали и насколько это вообще было возможно против «Барселоны» в Лиге Европы. Почувствовал, что каталонцы ощущали то давление, которое на них оказывали.
Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард «Барселоны»
— Сложный матч. «Галатасарай» очень хорошо оборонялся. Мы теряли много мячей в первом тайме, но во втором были лучше. В конце концов мы победили, и это самое важное. Умение возвращаться в игру после пропущенного мяча — это хорошо. У нас сильный характер. Гол Педри очень помог нам психологически. Это отличный мяч. Я упорно работаю. Я здесь счастлив, и это самое важное. Когда ты чувствуешь себя хорошо, то получается делать все возможное, чтобы помочь команде.