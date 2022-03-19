Матч 27 тура немецкой Бундеслиги между «Гройтер Фюртом» и «Фрайбургом» состоится 19 марта на стадионе «Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер» (Фюрт). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Трилистники» по-прежнему пасут задних, находясь в конце турнирной таблицы Бундеслиги. У них 14 очков и ситуация сейчас выглядит почти безнадежной.

За 26 туров команда одержала только 3 победы и с такими результатами очень трудно улучшить положение. Сейчас для спасения хозяева должны набрать 10 очков без учета результатов соперников.

Коэффициенты матча Гройтер Фюрт — Фрайбург 1 4.80 X 4.05 2 1.67 Ставка

«Гройтер Фюрт» не смог выиграть в четырех матчах чемпионата подряд. н проиграл «Баварии» (1:4), «Бохуму» (1:2) и «Лейпцигу» (1:6). С «Кельном» удалось сыграть вничью (1:1).

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Не сыграют Мариус Функ, Йессик Нганкам и Робин-Лука Кер.

«Фрайбург»

У гостей все наоборот — они проводят хороший сезон и метят в еврокубки. На данный момент «Фрайбург» занимает 5 место, что позволяет попасть в Лигу Европы.

За 26 туров «бразильцы из Брайсгау» набрали 44 очка — 12 побед, 8 ничьих и 6 поражений. За 5 туров чемпионата «Фрайбург» выиграл трижды. Он обыграл «Аугсбург» (2:1), «Герту» (3:0) и «Вольфсбург» (3:2).

Кроме этого, «Фрайбург» добился ничьи с «Лейпцигом» (1:1) и вырвал путевку в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв «Бохум» (2:1 ДВ).

Не сыграют Янник Кейтель, Филипп Линхарт, У Ён Чон и Максимилиан Эггештайн.

Прогноз и ставка

«Фрайбург» — фаворит за 1.73. На «Гройтер Фюрт» букмекеры дают 4.70. За 4.00 выставлена ничья.

У «Фрайбурга» сезон идет отлично. С таким соперником, как «Гройтер Фюрт», клуб должен справиться без проблем, тем более что сейчас у него неплохая беспроигрышная серия.

Полагаем, что гостям удастся добиться очередной победы, которая может вывести их сразу на 3 место.