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    Хороший шанс для «Фрайбурга» подняться в таблице

    «Гройтер Фюрт» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбол, Бундеслига, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Фрайбург»
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    Винченцо Грифо
    Матч 27 тура немецкой Бундеслиги между «Гройтер Фюртом» и «Фрайбургом» состоится 19 марта на стадионе «Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер» (Фюрт). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Марта 2022 года
    Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •  Гройтер Фюрт 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Гройтер Фюрт»

    «Трилистники» по-прежнему пасут задних, находясь в конце турнирной таблицы Бундеслиги. У них 14 очков и ситуация сейчас выглядит почти безнадежной.

    За 26 туров команда одержала только 3 победы и с такими результатами очень трудно улучшить положение. Сейчас для спасения хозяева должны набрать 10 очков без учета результатов соперников.

    Коэффициенты матча Гройтер Фюрт — Фрайбург

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.67
  • Ставка
    •

    «Гройтер Фюрт» не смог выиграть в четырех матчах чемпионата подряд. н проиграл «Баварии» (1:4), «Бохуму» (1:2) и «Лейпцигу» (1:6). С «Кельном» удалось сыграть вничью (1:1).

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    Не сыграют Мариус Функ, Йессик Нганкам и Робин-Лука Кер.

    «Фрайбург»

    У гостей все наоборот — они проводят хороший сезон и метят в еврокубки. На данный момент «Фрайбург» занимает 5 место, что позволяет попасть в Лигу Европы.

    За 26 туров «бразильцы из Брайсгау» набрали 44 очка — 12 побед, 8 ничьих и 6 поражений. За 5 туров чемпионата «Фрайбург» выиграл трижды. Он обыграл «Аугсбург» (2:1), «Герту» (3:0) и «Вольфсбург» (3:2).

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    • Кроме этого, «Фрайбург» добился ничьи с «Лейпцигом» (1:1) и вырвал путевку в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв «Бохум» (2:1 ДВ).

    Не сыграют Янник Кейтель, Филипп Линхарт, У Ён Чон и Максимилиан Эггештайн.

    Прогноз и ставка

    «Фрайбург» — фаворит за 1.73. На «Гройтер Фюрт» букмекеры дают 4.70. За 4.00 выставлена ничья.

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    У «Фрайбурга» сезон идет отлично. С таким соперником, как «Гройтер Фюрт», клуб должен справиться без проблем, тем более что сейчас у него неплохая беспроигрышная серия.

    Полагаем, что гостям удастся добиться очередной победы, которая может вывести их сразу на 3 место.

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    «Гройтер Фюрт» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Хороший шанс для «Фрайбурга» подняться в таблице
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