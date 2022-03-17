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    Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?

    «Вест Хэм» — «Севилья». Прогноз, ставки (к. 3.56) на футбол, Лига Европы, 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Севилья»
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    «Вест Хэм» потерпел лишь три поражения в 15-ти предыдущих матчах на своем поле
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Вест Хэм» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 23:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» проиграл на поле «Севильи» со счетом 0:1. Первый матч, как и ожидалось, получился скупым на забитые мячи. Единственную результативную ошибку в обороне «молотобойцы» допустили в начале второго тайма.

    Но в целом соперник действительно был лучше. За весь матч «Севилья» нанесла в сторону ворот «Вест Хэма» 22 удара (в створ — 6). Испанцы все-таки действовали заметно острее.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Севилья

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Несмотря на сложную игру в Севилье, «Вест Хэм» уже через несколько дней одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» (2:1). Один из мячей забил украинец Андрей Ярмоленко.

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    • «Вест Хэм» потерпел лишь три поражения в 15-ти предыдущих матчах на своем поле.

    «Севилья»

    «Севилья» наверняка довольна своей игрой и результатом в первом матче, все прошло по ее сценарию.

    Единственный недостаток — одного забитого мяча на своем поле все-таки может оказаться маловато.

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    В отличие от «Вест Хэма», «Севилья» в следующем матче не смогла одержать победу. Гостевая встреча с «Райо Вальекано» завершилась вничью 0:0.

    «Севилья» ни разу не выиграла в семи предыдущих матчах на выезде. На этом отрезке команда Хулена Лопетеги пять раз сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Севильи» — за 3.66.

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    У испанцев, как правило, есть четкий план для таких матчей. «Севилья» будет очень комфортно себя чувствовать после домашней победы.

    «Вест Хэм» же будет с опаской идти к чужим воротам, прекрасно понимая, что любая ошибка может обернуться неприятной контратакой соперника.

    В общем, это один из тех случаев, когда ответная встреча может завершится вничью. Возможно, даже с самым неприятным счетом 0:0.

    Ставка — ничья за 3.56.

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    «Вест Хэм» — «Севилья»: прогноз, ставка (3.56), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Севилья» выиграть на поле «Вест Хэма»?
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