«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Севильи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Вест Хэм» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» проиграл на поле «Севильи» со счетом 0:1. Первый матч, как и ожидалось, получился скупым на забитые мячи. Единственную результативную ошибку в обороне «молотобойцы» допустили в начале второго тайма.

Но в целом соперник действительно был лучше. За весь матч «Севилья» нанесла в сторону ворот «Вест Хэма» 22 удара (в створ — 6). Испанцы все-таки действовали заметно острее.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Севилья 1 2.20 X 3.35 2 3.40 Ставка

Несмотря на сложную игру в Севилье, «Вест Хэм» уже через несколько дней одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» (2:1). Один из мячей забил украинец Андрей Ярмоленко.

«Вест Хэм» потерпел лишь три поражения в 15-ти предыдущих матчах на своем поле.

«Севилья»

«Севилья» наверняка довольна своей игрой и результатом в первом матче, все прошло по ее сценарию.

Единственный недостаток — одного забитого мяча на своем поле все-таки может оказаться маловато.

Все прогнозы на Лигу Европы

В отличие от «Вест Хэма», «Севилья» в следующем матче не смогла одержать победу. Гостевая встреча с «Райо Вальекано» завершилась вничью 0:0.

«Севилья» ни разу не выиграла в семи предыдущих матчах на выезде. На этом отрезке команда Хулена Лопетеги пять раз сыграла вничью.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Севильи» — за 3.66.

У испанцев, как правило, есть четкий план для таких матчей. «Севилья» будет очень комфортно себя чувствовать после домашней победы.

«Вест Хэм» же будет с опаской идти к чужим воротам, прекрасно понимая, что любая ошибка может обернуться неприятной контратакой соперника.

В общем, это один из тех случаев, когда ответная встреча может завершится вничью. Возможно, даже с самым неприятным счетом 0:0.

Ставка — ничья за 3.56.