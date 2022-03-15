В рамках 38-го тура первой английской лиги «Блэкберн» дома сыграет против «Дерби». Поединок состоится 15 марта и начнется в 22:45 по мск. «Блэкберн» — «Дерби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

На текущий момент «Блэкберн» разместился на четвертой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своей копилке 58 баллов. На первые два места ему будет тяжело рассчитывать, а вот финишировать в зоне плей-офф он должен.

Правда, в последний период команда переживает не лучшие времена, выиграв только раз за девять минувших встреч. Данная виктория была еще в конце февраля в родных стенах над КПР со счетом 1:0.

Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Дерби Каунти 1 1.75 X 3.40 2 5.20 Ставка

Еще в этот период «бродяги» трижды сыграли вничью и потерпели пять неудач. Одна из них случилась с ними как раз в прошлом туре, где они на своем поле проиграли «Бристолю» со счетом 0:1.

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На своем поле «Блэкберн» в этом чемпионате выиграл 11 игр из 19 проведенных, также он еще четыре встречи свел вничью и потерпел столько же поражений.

«Дерби»

«Дерби» начал сезон с очковым штрафом, который составляет 21 балл, и из-за этого коллектив идет в зоне вылета, отставая от безопасной строки на пять пунктов.

Стоит отметить, что «бараны» сильно проводят домашние матчи, выиграв три из последних шести при одном поражении и двух мировых исходах.

Выездные же встречи коллективу совсем не удаются, особенно в последнее время, ведь они проиграли шесть гостевых встреч подряд, причем каждый раз без особых шансов на очки.

В минувшем туре первенства «Дерби» потерпел выездное фиаско от «Борнмута» со счетом 0:2. Данная неудача стал четвертой для коллектива за последние пять поединков при одном выигрыше.

«Блэкберн» выиграл у «Дерби» в четырех из пяти последних матчей, еще одну игру в этот период выиграли «бараны».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Блэкберна» — 1.80, победа «Дерби» — 5.15, ничья — 3.50.

«Блэкберн» сейчас находится не в лучших кондициях, но «Дерби» в последнее время очень уж плох, особенно в гостях. Так что в этом матче ставим на выигрыш хозяев.