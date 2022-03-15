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    «Бродяги» дома одолеют «баранов»

    «Блэкберн» — «Дерби». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Англии, 15 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Дерби»
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    «Блэкберн»
    В рамках 38-го тура первой английской лиги «Блэкберн» дома сыграет против «Дерби». Поединок состоится 15 марта и начнется в 22:45 по мск. «Блэкберн» — «Дерби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Марта 2022 года
    Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Блэкберн Роверс 22:45 Дерби Каунти Дерби Каунти
  • Дерби
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    «Блэкберн»

    На текущий момент «Блэкберн» разместился на четвертой строке в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своей копилке 58 баллов. На первые два места ему будет тяжело рассчитывать, а вот финишировать в зоне плей-офф он должен.

    Правда, в последний период команда переживает не лучшие времена, выиграв только раз за девять минувших встреч. Данная виктория была еще в конце февраля в родных стенах над КПР со счетом 1:0.

    Коэффициенты матча Блэкберн Роверс — Дерби Каунти

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
    •

    Еще в этот период «бродяги» трижды сыграли вничью и потерпели пять неудач. Одна из них случилась с ними как раз в прошлом туре, где они на своем поле проиграли «Бристолю» со счетом 0:1.

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    На своем поле «Блэкберн» в этом чемпионате выиграл 11 игр из 19 проведенных, также он еще четыре встречи свел вничью и потерпел столько же поражений.

    «Дерби»

    «Дерби» начал сезон с очковым штрафом, который составляет 21 балл, и из-за этого коллектив идет в зоне вылета, отставая от безопасной строки на пять пунктов.

    Стоит отметить, что «бараны» сильно проводят домашние матчи, выиграв три из последних шести при одном поражении и двух мировых исходах.

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    • Выездные же встречи коллективу совсем не удаются, особенно в последнее время, ведь они проиграли шесть гостевых встреч подряд, причем каждый раз без особых шансов на очки.

    В минувшем туре первенства «Дерби» потерпел выездное фиаско от «Борнмута» со счетом 0:2. Данная неудача стал четвертой для коллектива за последние пять поединков при одном выигрыше.

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    «Блэкберн» выиграл у «Дерби» в четырех из пяти последних матчей, еще одну игру в этот период выиграли «бараны».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Блэкберна» — 1.80, победа «Дерби» — 5.15, ничья — 3.50.

    «Блэкберн» сейчас находится не в лучших кондициях, но «Дерби» в последнее время очень уж плох, особенно в гостях. Так что в этом матче ставим на выигрыш хозяев.

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    «Блэкберн» — «Дерби»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на футбол. «Бродяги» дома одолеют «баранов»
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