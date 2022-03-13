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    «Арсенал» еще раз обыграет «Лестер»?

    «Арсенал» — «Лестер». Прогноз, ставки (к. 2.20) на футбол, чемпионат Англии, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лестер»
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    В этом сезоне на поле «Арсенала» смогли выиграть только «Челси» и «Манчестер Сити»
    «Арсенал» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 19:30 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает четвертое место в таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков. В отличие от конкурентов, у «канониров» есть еще три игры в запасе.

    Беспроигрышная серия «Арсенала» в чемпионате составляет уже пять матчей.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Лестер

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
    •

    Более того, в четырех предыдущих турах «канониры» набрали максимальное количество очков. После ничьей с «Бернли» команда Микеля Артеты выиграла у «Вулверхэмптона» (дважды), «Брентфорда» и «Уотфорда».

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    В этом сезоне на поле «Арсенала» смогли выиграть только «Челси» и «Манчестер Сити». И только в трех случаях «канониры» пропускали на «Эмирейтс» больше одного мяча.

    «Лестер»

    «Лестер» тем временем находится на 12-й строчке после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

    Ранее на этой неделе «Лестер» одержал домашнюю победу над французским «Ренном» (2:0) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций.

    Благодаря этому команда Брендана Роджерса продлила победную серию до четырех матчей.

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    • В начале марта «Лестер» выиграл у «Бернли» и «Лидса», при этом не пропустив ни одного мяча.

    «Лестер» потерпел четыре поражения в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Лестера» — за 6.30.

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    В первом круге «Арсенал» уверенно выиграл на поле «Лестера», забив два безответных мяча.

    Скорее всего, в предстоящем матче будет что-то подобное. Возможно, гости забьют гол престижа, но не более того.

    Ставка — победа «Арсенала» + тотал матча больше 2,5 за 2.14.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Арсенала» в обоих таймах за 2.20.

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    «Арсенал» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» еще раз обыграет «Лестер»?
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