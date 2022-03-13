«Арсенал» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 19:30 мск. «Арсенал» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает четвертое место в таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков. В отличие от конкурентов, у «канониров» есть еще три игры в запасе.

Беспроигрышная серия «Арсенала» в чемпионате составляет уже пять матчей.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Лестер 1 1.50 X 4.50 2 6.10 Ставка

Более того, в четырех предыдущих турах «канониры» набрали максимальное количество очков. После ничьей с «Бернли» команда Микеля Артеты выиграла у «Вулверхэмптона» (дважды), «Брентфорда» и «Уотфорда».

Все прогнозы на футбол

В этом сезоне на поле «Арсенала» смогли выиграть только «Челси» и «Манчестер Сити». И только в трех случаях «канониры» пропускали на «Эмирейтс» больше одного мяча.

«Лестер»

«Лестер» тем временем находится на 12-й строчке после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 33 очка.

Ранее на этой неделе «Лестер» одержал домашнюю победу над французским «Ренном» (2:0) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги конференций.

Благодаря этому команда Брендана Роджерса продлила победную серию до четырех матчей.

В начале марта «Лестер» выиграл у «Бернли» и «Лидса», при этом не пропустив ни одного мяча.

«Лестер» потерпел четыре поражения в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Лестера» — за 6.30.

В первом круге «Арсенал» уверенно выиграл на поле «Лестера», забив два безответных мяча.

Скорее всего, в предстоящем матче будет что-то подобное. Возможно, гости забьют гол престижа, но не более того.

Ставка — победа «Арсенала» + тотал матча больше 2,5 за 2.14.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Арсенала» в обоих таймах за 2.20.