«Брентфорд»
«Брентфорд» с 27 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 15 место, имея запас перед зоной вылета в шесть баллов, что не позволяет коллективу ощущать себя спокойно.
В минувшем туре первенства «пчелы» смогли нанести выездное поражение «Норвичу», выиграв со счетом 3:1. До этого же они не могли победить на протяжении восьми встреч, проиграв семь раз за этот период.
Коэффициенты матча Брентфорд — Бёрнли
Причем в данном отрезке даже было пять фиаско подряд, случившееся с лондонцами с середины января по середину февраля. Четыре же из пяти неудач были с разницей в два и более мячей.
В родных стенах «Брентфорд» в этом розыгрыше АПЛ проиграл восемь встреч из 14 проведенных, два матча он смог выиграть и четыре раза расписал мировые.
«Бернли»
С 21 зачетным пунктом «Бернли» находится в зоне вылета, на 18-й строке в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17 позиции он отстает всего лишь на один балл.
«Бордовые» отлично провели свой отрезок с конца января по конец февраля, проиграв в нем только раз, да и то «Ливерпулю» 0:1, правда, на своем поле. Еще они дважды в этот период победили и четыре встречи свели вничью.
Однако оба мартовских поединка коллектив провел весьма неудачно, проиграв обе игры и не забив ни одного гола. Сперва он уступил 0:2 «Лестеру», а потом был разгромлен 0:4 «Челси», сыграв оба раза дома.
В 13 гостевых поединках текущего розыгрыша АПЛ «Бернли» победил лишь раз, еще он по шесть раз играл вничью и терпел поражения.
«Бернли» выиграл у «Брентфорда» в последних пяти очных встреча, включая и игру первого круга дома — 3:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.19.
На викторию «Бернли» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.36.
Оба коллектива здесь будут нацелены взять очки по максимуму, так что наверняка атака возьмет верх над обороной и команды хоть по разу забьют.