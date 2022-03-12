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    Соперники забьют друг другу

    «Брентфорд» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Чемпионат Англии, 12 марта 2022 года

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    «Брентфорд»
    В субботу, 12 марта, в рамках 29-го тура АПЛ «Брентфорд» на своей арене сразится с «Бернли». Начало поединка намечено на 18:00 по мск. «Брентфорд» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Марта 2022 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» с 27 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 15 место, имея запас перед зоной вылета в шесть баллов, что не позволяет коллективу ощущать себя спокойно.

    В минувшем туре первенства «пчелы» смогли нанести выездное поражение «Норвичу», выиграв со счетом 3:1. До этого же они не могли победить на протяжении восьми встреч, проиграв семь раз за этот период.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Бёрнли

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    Причем в данном отрезке даже было пять фиаско подряд, случившееся с лондонцами с середины января по середину февраля. Четыре же из пяти неудач были с разницей в два и более мячей.

    Календарь и таблица АПЛ

    В родных стенах «Брентфорд» в этом розыгрыше АПЛ проиграл восемь встреч из 14 проведенных, два матча он смог выиграть и четыре раза расписал мировые.

    «Бернли»

    С 21 зачетным пунктом «Бернли» находится в зоне вылета, на 18-й строке в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17 позиции он отстает всего лишь на один балл.

    «Бордовые» отлично провели свой отрезок с конца января по конец февраля, проиграв в нем только раз, да и то «Ливерпулю» 0:1, правда, на своем поле. Еще они дважды в этот период победили и четыре встречи свели вничью.

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  • 08/03/2022

    • Однако оба мартовских поединка коллектив провел весьма неудачно, проиграв обе игры и не забив ни одного гола. Сперва он уступил 0:2 «Лестеру», а потом был разгромлен 0:4 «Челси», сыграв оба раза дома.

    В 13 гостевых поединках текущего розыгрыша АПЛ «Бернли» победил лишь раз, еще он по шесть раз играл вничью и терпел поражения.

    «Бернли» выиграл у «Брентфорда» в последних пяти очных встреча, включая и игру первого круга дома — 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.19.

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    На викторию «Бернли» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.36.

    Оба коллектива здесь будут нацелены взять очки по максимуму, так что наверняка атака возьмет верх над обороной и команды хоть по разу забьют.

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    «Брентфорд» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. Соперники забьют друг другу
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