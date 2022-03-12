В субботу, 12 марта, в рамках 29-го тура АПЛ «Брентфорд» на своей арене сразится с «Бернли». Начало поединка намечено на 18:00 по мск. «Брентфорд» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» с 27 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 15 место, имея запас перед зоной вылета в шесть баллов, что не позволяет коллективу ощущать себя спокойно.

В минувшем туре первенства «пчелы» смогли нанести выездное поражение «Норвичу», выиграв со счетом 3:1. До этого же они не могли победить на протяжении восьми встреч, проиграв семь раз за этот период.

Коэффициенты матча Брентфорд — Бёрнли 1 2.12 X 3.25 2 3.65 Ставка

Причем в данном отрезке даже было пять фиаско подряд, случившееся с лондонцами с середины января по середину февраля. Четыре же из пяти неудач были с разницей в два и более мячей.

Календарь и таблица АПЛ

В родных стенах «Брентфорд» в этом розыгрыше АПЛ проиграл восемь встреч из 14 проведенных, два матча он смог выиграть и четыре раза расписал мировые.

«Бернли»

С 21 зачетным пунктом «Бернли» находится в зоне вылета, на 18-й строке в турнирной таблице АПЛ. От спасительной 17 позиции он отстает всего лишь на один балл.

«Бордовые» отлично провели свой отрезок с конца января по конец февраля, проиграв в нем только раз, да и то «Ливерпулю» 0:1, правда, на своем поле. Еще они дважды в этот период победили и четыре встречи свели вничью.

Однако оба мартовских поединка коллектив провел весьма неудачно, проиграв обе игры и не забив ни одного гола. Сперва он уступил 0:2 «Лестеру», а потом был разгромлен 0:4 «Челси», сыграв оба раза дома.

В 13 гостевых поединках текущего розыгрыша АПЛ «Бернли» победил лишь раз, еще он по шесть раз играл вничью и терпел поражения.

«Бернли» выиграл у «Брентфорда» в последних пяти очных встреча, включая и игру первого круга дома — 3:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.19.

На викторию «Бернли» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.36.

Оба коллектива здесь будут нацелены взять очки по максимуму, так что наверняка атака возьмет верх над обороной и команды хоть по разу забьют.