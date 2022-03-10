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    «АЗ Алкмар» одолеет дерзких норвежцев

    «Буде-Глимт» — «АЗ Алкмар». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига конференций, 10 марта 2022 года

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    Никита Хайкин
    «Буде-Глимт» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаром» в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Матч пройдет 10 марта, начало — в 23:00 мск. «Буде-Глимт» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 10 Марта 2022 года

    «Буде-Глимт»

    Эта команда в предыдущем раунде прошла «Селтик». Норвежцы выиграли в обоих матчах с общим счетом 5:1.

    В своем чемпионате «Буде-Глимт» стал триумфатором. Причем новый сезон в Норвегии еще не начался.

    «Буде-Глимт» имеет надежные тылы. Отметим российского голкипера Никиту Хайкина, действующего уверенно и солидно.

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    Норвежцы весьма надежны в обороне. Да и с атакой, как показало противостояние с «Селтиком», у них все в полном порядке.

    «АЗ Алкмар»

    Алкмарцы в своем чемпионате выступают ниже своих возможностей. Нынешнее 4 место — явно не предел возможностей команды.

    У «АЗ Алкмар» вполне приличная атакующая линия. В 25 матчах чемпионата Нидерландов команда забила 50 мячей.

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  • 05/03/2022

    • В минувшем туре своего чемпионата «АЗ Алкмар» добыл важнейшие очки. На выезде был изящно обыгран «Неймеген» (1:3).

    Наверняка голландцы постараются добыть приемлемый выездной результат. Да и еврокубкового опыта у «АЗ Алкмар», все же, побольше, чем у соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмар» за 2.40, на ничью за 3.20, а на «Буде-Глимт» — за 3.00.

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    Хозяева сыграют на своих козырях в виде прекрасной обороны.

    Голландцы имеют куда больший еврокубковый опыт.

    На стороне гостей опыт и сильная атака. Наши прогноз и ставка — Победа «АЗ Алкмара» с коэффициентом 2.40.

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    «Буде-Глимт» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «АЗ Алкмар» одолеет дерзких норвежцев
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