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    Обыграет ли «Интер» мерсисайдцев?

    «Ливерпуль» — «Интер». Дерзкая ставка за 5.85 на матч Лиги чемпионов 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Интер»
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    Эдин Джеко
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Марта 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» прекрасно сыграл в «Милане». Победа со счетом 0:2 дает команде Юргена Клоппа отличные шансы на проход в четвертьфинал.

    В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» сумел добыть три очка. Дома команда минимально одолела крепкий «Вест Хэм».

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Интер

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Ливерпуль» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете пребывают Роберто Фирмино и Джоэль Матип.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Мерсисайдцы исторически успешно противостоят «Интеру». Из трех сыгранных очных поединков «Ливерпуль» выиграл во всех трех.

    «Интер»

    «Интер» лидирует в родном чемпионате. Правда, отрыв от «Наполи» минимальный, и вся борьба за Скудетто только начинается.

    Мощная атака команды — главное ее достоинство. В 27 матчах чемпионата «Интер» настрелял уже 60 мячей.

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  • 06/03/2022

    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Интер» вновь добыл уверенную викторию. Дома команда разгромила «Салернитану» (5:0).

    Причем в том поединке хет-трик оформил Лаутаро Мартинес, а Эдин Джеко записал в свой актив дубль. Разминка перед выездом на «Энфилд»?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.60, на ничью за 4.58, а на «Интер» — за 5.85.

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    Англичан может расхолодить выездная победа в первой встрече.

    В составе «Интера» имеется ряд атакующих исполнителей мирового уровня.

    Атака гостей выглядит мощно, и вполне способна сотворить чудо. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Интера», поставить на это можно с коэффициентом 5.85. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Интер»: прогноз, ставка (5.85), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Интер» мерсисайдцев?
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