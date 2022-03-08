«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» прекрасно сыграл в «Милане». Победа со счетом 0:2 дает команде Юргена Клоппа отличные шансы на проход в четвертьфинал.

В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» сумел добыть три очка. Дома команда минимально одолела крепкий «Вест Хэм».

Коэффициенты матча Ливерпуль — Интер 1 1.55 X 4.40 2 5.50 Ставка

В этом поединке «Ливерпуль» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете пребывают Роберто Фирмино и Джоэль Матип.

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Мерсисайдцы исторически успешно противостоят «Интеру». Из трех сыгранных очных поединков «Ливерпуль» выиграл во всех трех.

«Интер»

«Интер» лидирует в родном чемпионате. Правда, отрыв от «Наполи» минимальный, и вся борьба за Скудетто только начинается.

Мощная атака команды — главное ее достоинство. В 27 матчах чемпионата «Интер» настрелял уже 60 мячей.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Интер» вновь добыл уверенную викторию. Дома команда разгромила «Салернитану» (5:0).

Причем в том поединке хет-трик оформил Лаутаро Мартинес, а Эдин Джеко записал в свой актив дубль. Разминка перед выездом на «Энфилд»?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.60, на ничью за 4.58, а на «Интер» — за 5.85.

Англичан может расхолодить выездная победа в первой встрече.

В составе «Интера» имеется ряд атакующих исполнителей мирового уровня.

Атака гостей выглядит мощно, и вполне способна сотворить чудо. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Интера», поставить на это можно с коэффициентом 5.85. Для остальных — более умеренный прогноз.