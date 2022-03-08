«Ливерпуль»
«Ливерпуль» прекрасно сыграл в «Милане». Победа со счетом 0:2 дает команде Юргена Клоппа отличные шансы на проход в четвертьфинал.
В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» сумел добыть три очка. Дома команда минимально одолела крепкий «Вест Хэм».
Коэффициенты матча Ливерпуль — Интер
В этом поединке «Ливерпуль» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете пребывают Роберто Фирмино и Джоэль Матип.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Мерсисайдцы исторически успешно противостоят «Интеру». Из трех сыгранных очных поединков «Ливерпуль» выиграл во всех трех.
«Интер»
«Интер» лидирует в родном чемпионате. Правда, отрыв от «Наполи» минимальный, и вся борьба за Скудетто только начинается.
Мощная атака команды — главное ее достоинство. В 27 матчах чемпионата «Интер» настрелял уже 60 мячей.
Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Интер» вновь добыл уверенную викторию. Дома команда разгромила «Салернитану» (5:0).
Причем в том поединке хет-трик оформил Лаутаро Мартинес, а Эдин Джеко записал в свой актив дубль. Разминка перед выездом на «Энфилд»?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.60, на ничью за 4.58, а на «Интер» — за 5.85.
Англичан
В составе «Интера» имеется ряд атакующих исполнителей мирового уровня.
Атака гостей выглядит мощно, и вполне способна сотворить чудо. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Интера», поставить на это можно с коэффициентом 5.85. Для остальных — более умеренный прогноз.